نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت 2021 وهي واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي يتم بثها من مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر نوفره لكم، حيث تستعد القناة اليوم لتغطية مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن فعاليات الدوري المصري الجولة 9 ونجحت القناة في الحصول على حقوق بث مباشرة لمباريات مونديال اليد والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

تردد قناة اون تايم سبورت 2021

قناة اون تايم سبورت هي قناة مصرية متخصصة، تُبث باللغة العربية، على القمر الصناعي النايل سات، والقناة رياضية تقوم بعرض أهم المباريات لرياضة كرة القدم وكرة اليد والعديد من الرياضات الأخرى، الفردية والجماعية، وقد نجحت القناة على مدار الفترة منذ تم إطلاقها وحتى الآن، في الاستحواذ على إعجاب العديد من متابعي ومشاهدي الرياضات المختلفة بالوطن العربي وحول العالم.

ولا يقتصر محتوى القناة على المباريات فقط، بل تقوم ببث باقة من أفضل البرامج الرياضية المتنوعة، وتعرض القناة كذلك التعليقات الرياضية والبرامج الحوارية، باستضافة عمالقة كرة القدم، وتتميز القناة بجانب المحتوى الرائع الذي تقدمه للمشاهد، بمقدمين رائعين وطاقم عمل متميز، يسعى لتقديم كل ما هو جديد وعرض الأنباء والفعاليات الرياضية بطريقة مميزة.

تردد On Time Sport على النايل سات

لمتابعة مباراة الأهلى المقاولون العرب، التي ستقام اليوم على أرض ملعب الأهلي WE السلام، ضمن فعاليات الدوري المصري الجولة ال9، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، يمكنكم استقبال القناة بضبط ترددها على أجهزة الاستقبال لديكم: