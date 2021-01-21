نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الالكترونيات الأسبوعية اليوم هدايا العام الجديد وعروض الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الالكترونيات الأسبوعية اليوم وأقوي هدايا العام الجديد، أشتري ماتحتاج إليه من أجهزة منزلية وخد هدية مجانية، وتشمل العروض غسالة ال جي أوتوماتيك 13.5 كيلو واي فاي استيل ب 3.999 ريال، وفر 1500 ريال عن سعرها قبل العرض، وأحصل معها على غسالة صحون مجاناً، شاشة جنرال سوبريم قياس 65 بوصة ب 2.624 ريال ومعها قلاية طعام صحية سعة 3 لتر مجاناً، شاشة سامسونج 55 بوصة ب 3.549 ريال ومعها شاشة جولد 32 بوصة مجاناً، شاشة سامسونج 65 بوصة ومعها شاشة جولد 40 بوصة مجانا، شاشة سامسونج 70 بوصة ب 4.999 ريال، معها شاشة جولد 50 بوصة مجانا.

عروض الالكترونيات الأسبوعية اليوم هدايا العام الجديد وعروض الشتاء

ثلاجة دولاب استيل انتاج جنرال سوبريم ب 2.499 ريال، معها هدية ميكرويف، ثلاجة سامسونج ب 3.099 ريال وعها مكانسة مجاناً، غسالة سامسونج 14 كيلو ب 5.799 ريال، ومعها غسالة صحون مجاناً، غسالة أوتوماتيك ال جي ب 7.999 ريال، معها مكواة بخار عامودية مجاناُ.

عروض الالكترونيات الأسبوعية اليوم

غسالة تحميل علوي انتاج Mabe ب 2.199 ريال ومعها مكواة هدية، غسالة تحميل علوي انتاج جنيرال سوبريم ب 1.399 ريال ومعها غلاية مياه مجاناً، بوتجازات جنيرال سوبريم جميعها عليها تخفيضات في الأسعار ومعها غلاية مياه مجاناً.

عروض الالكترونيات الأسبوعية سامسونج

تقدم شركة ساسمسونج هدايا مذهلة احتفال بالعام الجديد ونبدأها بشاشة 50 بوصة عليها خصم 39% سعر العرض 2.219 ريال ومعها قسيمة شراء بقيمة 120 ريال هدية، عند شراء شاشة سامسونج قياس 75 بوصة سوف يكون معها هدية شاشة قياس 65 بوصة هدية سعر العرض 30.199 ريال، عند شراء شاشة قياس 75 بوصة QLED منفردة سعرها 8.749 ريال، بدلا من 15.399 ريال بخصم 43% بجانب هدية 300 W 2>1CH CURVED SOUNDBAR HW-J6001 هدية.

عروض الالكترونيات من الشتاء والصيف

دفاية كهربائية LUXEL 3 شمعة بقوة 1500 وات، تقنية التحكم في درجة الحرارة ب 69 ريال، متاح التقسيط على 24 شهر، 4 ريال شهريا، دفاية زيت MARK مثالية لمرضي الحساسية عدد 15 ريشة بقوة 2500 وات أمان عند السقوط الصناعة ألماني ب 759 ريال، والقسط الشهري 44 ريال، مكيف يورك إسبليت جداري بقوة 22000 وحدة فروست ب 2.249 ريال، قسط شهري 129 ريال، غسالة أوتوماتيك سامسونج 8 كيلو بالتكثيف لونها أبيض ونشافة ب 4.999 ريال، قسط 287 ريال.