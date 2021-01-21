نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض اسواق العثيم ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض اسواق العثيم ماركت والتي تعد احد اكبر اسواق تجارة الجملة والتجزئة على مستوى المملكة العربية السعودية، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1980 وتمكنت أسواق العثيم من احتلال المركز ال3 في قائمة أقوى شركات تجارة التجزئة والجملة في الشرق الأوسط، وباتت أسواق العثيم تمتلك أكثر من 183 فرع لها في مختلف أنحاء المملكة، وتمكنت العثيم من جذب العملاء والمستهلكين لها بسبب الأسعار التنافسية التي تقوم بعرضها من وقت لآخر وأيضا جودة المنتجات الخاصة بها، والتعرف على عروض العثيم والتخفيضات تابع القراءة.

تخفيضات وعروض اسواق العثيم

تقوم أسواق العثيم ولفترة محدودة فقط من تخفيضات هائلة وعروض مميزة على عدد من المنتجات الغذائية المختلفة بالفرع؛

دو دجاج مجمد كرتونة 1100 جم ب110 بدلا 155 ريال، أبو فهد سكر وزن 10 كيلو ب24 بدل 34 ريال، الوليمة أرز بسمتي 10 كجم ب 68 بدل 85 ريال، شمس زيت 2 زجاجة لتر ونصف ب25 بدل 32 ريال، بوك جبنة 500 جم ب 10 بدل 17 ريال، نوتيلا 350 جم 2 برطمان ب22 بدل 30 ريال، المواسم تونة 3 عبوة ب11 بدل 19 ريال.

عروض العثيم على اللحوم

لحم غنم بالعظم وزن كيلو ب40 ريال، سواكني لحم غنم بالعظم وزن كيلو 44 ريال، لحم خروف بربري ب 48 ريال للكيلو، لحم عجل بلدي ب40 ريال وزن كيلو، لحم بدون عظم بلدي وزن كيلو ب50 ريال، جورجيا ذبيحة كاملة ب800 ريال، حاشي لحم بالعظم ب26 ريال، حاشي لحم بدون عظم ب 36 ريال، لحم عجل باكستاني ب 27 ريال، لحم عجل خال من العظم باكستاني ب 33 ريال.

كيلو تفاح اصفر ب7 ريال، كيلو قرع عسل بريال ونصف، كيلو فلفل رومي اخضر ب 4 ريال، كيلو خس ب4 ريال، كيلو فلفل الوان ب 8 ريال، كيلو جزر ب4 ريال، كيلو فاصوليا خضراء ب7 ريال.