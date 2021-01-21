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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السعودية اليوم أسواق استرا تبوك عروض تفهمك في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض السعودية اليوم أسواق استرا تبوك عروض مميزة ومختلفة ومنها بهارات زدني كركم مطحون وزن 200 جم ب 4.95 ريال، قهوة عربية حب أكياس ورقية 920 جم ب 29.95 ريال، زدني بهارات مشكلة اكسترا 200 جم ب 8.95 ريال، زدني فلفل أحمر مطحون 200 جم ب 4.9 ريال، زدني كزبرة مطحونة 200 جم ب 4.95 ريال، زدني قرفة مطحونة ب 6.95 ريال، بهارات الكبسة ب 9.95 ريال، بهارات الكاري ب 6.95 ريال، كزبرة حب ب 3.95 ريال، كمون حب ب 5.95 ريال، فلفل أسود حب ب 8.95 ريال.
عروض السعودية اليوم أسواق استرا تبوك عروض تفهمك
صنسيلك زيت شعر لعلاج الشعر التالف والضعيف 250 مل ب 12.50 ريال، نيفيا كريم 250 مل ب 12.95 ريال، نيفيا كريم العناية والتغذية والتفتيح ب 14.95 ريال، نيفيا لوشن للجسم 400 مل ب 14.95 ريال، فازلين لوشن للجسم مرطب كامل ب 16.95 ريال، نيفيا غسول للوجه ومقشر طبيعي ب 14.95 ريال، نيفيا مقشر الأرز لتنعيم البشرة بالتوت البري ب 15.95 ريال، ديتول سائل استحمام 500 مل ب 29.95 ريال.
عروض السعودية اليوم الخضروات والفواكه
عروض ال 4 أيام صندوق كامل من الطماطم الطازجة ب 12.95 ريال، والكوسة ب 9.95 ريال، صندوق الخيار ب 12.95 ريال، صندوق الملفوف الأخضر ب 6.95 ريال، صندوق البطاطا ب 8.95 ريال، صندوق زهرة ب 6.95 ريال، صندوق برتقال أبو صرة ب 19.95 ريال، فلفل رومي ب 9.95 ريال، صندوق فاصولياء خضراء ب 9.95 ريال.
عروض السعودية اليوم المواد الغذائية واللحوم
لحم سواكني مبرد ب 35.95 ريال، لحم مبرد بقري كولومبي مفروم ب 24.95 ريال، لحم تيس مبرد ب 35.95 ريال، بريذيدن جبنة سائلة شيدر 900 جم ب 15 ريال، بريذيدن لبنة تركية كاملة الدسم 550 جم ب 9.95 ريال، لريذيدن مبشورة 900 جم ب 19.95 ريال، صندوق من الليمون ب 12.95 ريال، كمثري صيني ب 9.95 ريال، بريذين جبنة فيتا 500 جم ب 7.95 ريال.
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