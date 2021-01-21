نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت الرياض الأسبوعية هلا بالتوفير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت الرياض الأسبوعية على منتجات من جميع أنحاء العالم وبأفضل الأسعار ومنها جبنة رومي مصرية الكيلو ب 28.90 ريال، كرتون دجاج برديكس مجمد ب 95.95 ريال، شمس زيت نوار الشمس ب 19.95 ريال، تايد مسحوق غسيل 2.5 كيلو ب 16.95 ريال، كيس بصل سعودي وسط ب 3.50 ريال، مانجا دائري كيني ب 6.95 ريال، تفاح أحمر بولندي ب 4.95 ريال، عنب أحمر لبناني ب 6.95 ريال، فلفل أخضر سعودي ب 2.45 ريال، روبيان مزارع طازج ب 24.90 ريال، سمك سي بريم مزارع ب 34.90 ريال، سمك مامور سمان سعودي ب 43.90 ريال، لحم خروف روماني مقطع بالعظم ب 43.90 ريال. زيتون أسود أسباني ب 9.95 ريال.

عروض لولو ماركت الرياض الأسبوعية هلا بالتوفير

روبيان كاداي الكيلو ب 48.90 ريال، تشوكا لحم بقري ب 42.90 ريال، دجاج الزبدة بدون عظم ب 39.90 ريال، كاري لحم غنم ب 38.90 ريال، كاري سمك ب 36.90 ريال، تشوكا لحم بقري ب 42.90 ريال، ستحصل على تندوري روتي أو نان سادة مجانا مع كل 300 جم عند شراء الطعام.

عروض لولو ماركت الرياض الأسبوعية على الخبز المباشر

للحصول على المخبوزات الطازجة من لولو ماركت يكون ذلك من الساعة ال 7:30 دقيقة صباحاً إلى 9 مساءً ويتوفر كروسان بريدور، كنافة ومطبق والمناقيش، أم على اللذيذة، وفطير مشلتت.

عروض لولو ماركت المأكولات

وجبة المشاوي العربية المشكلة ب 49 ريال/ كيكة موس الشوكولاتة وسط ب 38.90 ريال، العنبتاوي حلى عش البلبل متنوع 500 جم ب 34.95 ريال، سلمون بالخضار 500 جم ب 36.90 ريال، برياني دجاج 500 جم ب 10 ريال، فول سوداني محمص ب 12.90 ريال، لوز ذهبي أمريكي ب 29.90 ريال، تمر عجوة المدينة ب 18.90 ريال.

عروض متنوعة من لولو ماركت

الكبير ناجتس ب 18.95 ريال، لامب وستون بطاطس مقلية 2.5 كيلو ب 9.95 ريال، ساديا دجاج كامل 600 جم ب 19.95 ريال، العملاق الأخضر بازالاء 900 جم ب 9.95 ريال، زيبا أرز بسمتي كلاسيك 5 كيلو ب 29.90 ريال، كوكو حليب جوز الهند الخال من مشتقات الحليب لتر ب 11.95 ريال، لولو كيس ملح الهيمالايا الوردي ب 8.95 ريال، لولو أرز جيراكاسالا 2 كيلو ب 16.95 ريال.