نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70 % على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية على أجهزة اللاب توب يعتبر متجر اكسترا من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف في المملكة العربية السعودية، ولذلك فنحن جئنا اليوم لكي نذكر لكم أقوى الخصومات والتخفيضات المقدمة من موقع اكسترا على أجهزة اللاب توب. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا على أجهزة اللاب توب: تخفيضات اكسترا سعر لاب توب آبل ناك بوك آير 2020 “13 بوصة، 8 جيجا، 512 جيجا بايت” باللون الذهبي بلغ 6199 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية اتش بي آومن “كور أي 7، رام 16 جيجا، 15.6 بوصة، 521 جيجا اس” بلغ سعره 5849 ريال سعودي بدلاً من سعر 6599 ريال سعودي.

اتش بي آومن “كور أي 7، رام 16 جيجا، 15.6 بوصة، 521 جيجا اس” بلغ سعره 5849 ريال سعودي بدلاً من سعر 6599 ريال سعودي. لاب توب آبل ماك بوك 2020، “كور آي5، 13.3 بوصة” رام 16 جيجا، 512 جيجا بايت” بلغ سعره 7799 ريال سعودي بدلاً من سعر 8549 ريال سعودي.

آبل ماك بوك برو 2020 “13 بوصة، 8 جيجا، 256 جيجا بايت” بلغ سعره 6299 ريال سعودي.

آبل ماك برو 2020 “13 بوصة، 8 جيجا، 512 جيجا بايت” باللون الرمادي بلغ سعره 7299 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على آبل ماك بوك برو تاتش برو 2019 “كور آي 7، 512 جيجا بايت، 16 بوصة” وصل سعره إلى 10199 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال سعودي.لينوفو يوجا سي 740 “14 أي إم، 14 بوصة، كور آي 7” بلغ سعره 4299 ريال سعودي بدلاً من سعر 4699 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية لينوفو يوغا سليم 7 “كور آي 14.7 بوصة، رام 16 جيجا، 512 جيجا أس” بلغ سعره 4349 ريال سعودي بدلاً من سعر 4929 ريال سعودي.

لينوفو يوغا سليم 7 “كور آي 14.7 بوصة، رام 16 جيجا، 512 جيجا أس” بلغ سعره 4349 ريال سعودي بدلاً من سعر 4929 ريال سعودي. ديل اكس بي اس 9310 “كور أي 7، 13.4 بوصة، 16 جيجا، 512 جيجا بايت” بلغ سعره 7999 ريال سعودي.

لاب توب هواوي ميت بوك إكس “كور آي 5، 13.9 بوصة، رام 16 جيجا بلغ سعره 5499 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70 % على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.