نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان بنده للسلع الغذائية ومفاجأة ربح عربة تسوق مجاناً ب 20,000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده هذا الأسبوع مفاجأة عظيمة لعملائها وفرصة ربح حقيقية لا تعوض، فتقدم مجموعة هايبر بنده عروض ومفاجآت على جميع احتياجات منزلك وأسرتك من سلع غذائية ومنتجات أستهلاكية واكسسوارات وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأدوات تجميل وغيرها العديد من المنتجات التي لا غنى عنها في كل بيت، بالإضافة إلى فرصة ربح عربة تسوقك مجاناً وحتى قيمة 20 ألف ريال سعودي، ويستمر مهرجان بنده من الآن وحتى يوم 26 يناير 2021 فسارعوا بزيارة أقرب فرع من فروع بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية للاستمتاع بعروض ومفاجآت بنده هايبر بنده التي لا حصر لها. مهرجان عروض بنده ٢٠٢١: كيس أنصاف صدور دجاج ساديا وزن الكيس 2.5 كيلو جرام بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال.

أرز بسمتي باب الهند وزن العبوة 10 كيلو بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً من 99.75 ريال.

عرض كرتونه دجاج ساديا 10 عبوات وزن العبوة 1.200 جرام بسعر 119.95 ريال سعودي بدلاً من 175.95 ريال. علبة تمر سكري سيافا وزن العلبة 3 كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي.

علبة كرز بسعر 11.95 ريال سعودي. عروض بنده على اللحوم الحمراء والبيضاء: كيلو لحم مفروم بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي.

كيلو لحم روستو بقري برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي.

فهد خروف أسترالي بالعظم بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو كفته بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي.

كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 28.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي. علبة أفخاذ دجاج طازجة الوطنية وزن 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي.

كيس دجاج كاملة بالتتبيلة المكسيكية بسعر 14.50 ريال سعودي.

كيلو جمبري مطبوخ بحري بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري منظف بدون قشر بسعر 62.95 ريال سعودي. عروض الجبن ومنتجات الثلاجة: كيلو جبنه فيتا دانيماركي بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

كيلو جبنه رومي مصريه عمارة بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 48.95 ريال.

كيلو زبده غير مملحة بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال.

كيلو حلاوة طحينية شوكولاتة أو ساده الجمل بسعر 26.95 ريال سعودي.

كيلو مورتديلا الدجاج سادة أو بالزيتون أمريكانا بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 41.50 ريال.

كيلو مربى الزوادة مشمش أو فراولة وتين بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال.

كيلو مخلل قتة طيبة بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

كيلو مخلل خضار مشكل طيبة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال.

كيلو سلطة زيتون أسود أو أخضر مغربية بسعر 21.95 ريال سعودي.

كيلو جبنه قشقوان بقري عادي أو قليل الدسم مجدو بسعر 46.95 ريال سعودي.

كيلو قشطه طازجة جرين فيلدز بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 30.95 ريال. كيلو جبنه قريش جرين لاند بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال.

كيلو جبنه موزاريلا القران الثلاث بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 43.75 ريال.

كيلو زيتون اسود ماموث الريف بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 34.75 ريال.

كيلو مكدوس سوري بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

كيلو مورتديلا بقري حلواني أخوان بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال.

كيلو صدور دجاج مدخن حلواني بسعر 70.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال.

كيلو حلاوة طحينية ماركة الخروف بسعر 13.95. ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال.

كيلو صدر حبش مدخن حلواني أخوان بسعر 94.95 ريال سعودي بدلاً من 114.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان بنده للسلع الغذائية ومفاجأة ربح عربة تسوق مجاناً ب 20,000 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.