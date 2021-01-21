شوف عرض بنده الأسبوعي خصم من 20 ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية يسعى متجر بنده على أن يوفر غذاء لمواطني المملكة العربية السعودية وبأرخص سعر، كما أن متجر بنده من المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً باستمرار يومياً وأسبوعياً وشهرياً وفي هذا المقال سنذكر لكم عروض بنده على مختلف المنتجات الغذائية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على المنتجات المختلفة: تخفيضات بنده رويال ديك رومي مجمد 1 كجم بلغ سعره 51.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 60.50 ريال.

عروض بنده الأسبوعية جلاكسي فلوتس دارك 2 صباع بلغ سعره 10.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال.

تنزيلات بنده اريال أتوماتيك بلغ سعره 134.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 173.95 ريال.

هيد اند شولدرز شامبو بلغ سعره 49.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 69.95 ريال سعودي.

جلاكسي شوكولاتة ترفيل 36 جم أو فاليليا بلغ سعره 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على الدواجن: عروض بنده الأسبوعية سعر أوراك دجاج 1 كجم بلغ 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

خصومات بنده أوراك مبتلة 1 كجم بلغ سعره 35.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال.

تنزيلات بنده صدور بانيه دجاج 1 كجم بلغ سعرها 74.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 79.95 ريال سعودي.

فراخ متبلة تندوري 1 كجم بلغ سعرها إلى 44.95 ريال سعودي بدلاً ن سعر 49.95 ريال سعودي.

بط 1 كجم وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 51.95 ريال سعودي.

العابد صدور بط 1 كجم بلغ سعره 39.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 42.95 ريال سعودي.

أوراك رومي 1 كجم بلغ سعره 48.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 62.25 ريال سعودي.

فيليه رومي 1 كجم بلغ سعره 97.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 99.95 ريال سعودي.

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