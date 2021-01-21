شوف عروض بنده لفصل الشتاء خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض بنده يوجد لهايبر بنده الكثير من الفروع التي توجد في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للكل أن يستفاد من كافة هذه العروض طوال شهر يناير ولذلك فنحن سنتناول معكم في هذا المقال أقوى العروض المقدمة من متجر بنده. عروض بنده عروض بنده على المنتجات المختلفة وصل سعر دورو صابون إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض وصل إلى 23.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تايد جل بلغ سعره 39.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض وصل إلى 68,95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بامبرز بانتس مقاس 3 أو 4 بلغ 99.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض وصل إلى 159.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات بنده عروض بنده على المنتجات الغذائية بلغ سعر أرز الضحى إلى 54.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض وصل إلى 79.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاينز صلصة طماطم بلغ سعره إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 37.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جبنة شيدر مخصوص 1 كجم بلغ 74.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 104.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كندوز لحم مفروم بلدي 1 كجم بلغ 79.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 124.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فراولة 1 كجم بلغ 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 21.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده اقوى تخفيضات بنده لموسم الشتاء بلغ سعر الزيتون الأسود إلى 5 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. لبن مانجو الفونسو بلغ 15 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. البطاطس المقلية بلغ سعرها 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 18.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. جبنة موزاريلا مبشورة بلغ سعرها 23.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 36.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر البطاطس الكيرلي بلغ 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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