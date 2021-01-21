شوف عروض العثيم فى شهر يناير خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم على المنتجات المختلفة، من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية هي أسواق العثيم حيث أنها لديها تاريخ عريق في مصر والسعودية والكثير من الدول الأخرى، ولذلك فنحن سوف نذكر لكم في هذا المقال العروض التي قدمتها العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض العثيم أقوى العروض العثيم بلغ سعر الديك الرومي المجمد إلى 36.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 57.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر العابد صدور بط بالعظم بلغ 27.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر العابد سمان مجمد بلغ 24.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 29.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شكتينا بانيه عادي بلغ 42.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 51.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شكنتيا استربس عادي أو حار بلغ 63.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 77.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم اقوى خصومات العثيم اليومية ميتلاند برجر بلغ سعره 49.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 59.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شهرزاد 400 جرام بلغ 7.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر 9.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سبيط شرائح بلغ 64.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 74.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر الجمبري إلى 48.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 59.99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيرن زبدة خليط 1 ك بلغ سعرها 35.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 43.99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم احدث تخيضات العثيم الشهرية عبور لاند جبنة مطبوخ بلغ سعرها 4.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 5.99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بالهنا جبنة مثلثات بلغ سعرها إلى 2.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 4.45 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عبور لاند جبنة كوبيات بلغ سعرها إلى 28.99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 39.99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. نادك حليب كامل الدسم بلغ سعره 13.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 17.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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