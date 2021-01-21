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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، واقوى الخصومات مكتبة جرير؛ تقدم jarir bookstore مكتبة جرير تخفيضات هائلة بالأسواق اليوم، وتعتبر مكتبات جرير من أشهر وأهم المكتبات في المملكة العربية السعودية وبدأت مكتبة جرير رحلتها التسويقية للمكتبات الصغيرة، بدءًا من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 1974 وحققت نجاحًا في النمو والتوسع لتصبح واحدة من أكبر الشركات المساهمة ورائدة في عالم المبيعات، و تمتاز بالعديد من عروض جرير للجوالات، و تقسيط جوالات جرير، و جرير ايباد برو، و لابتوب جرير. عروض جرير للجوالات سامسونج سامسونج جرير هاتف سامسونج جالكسي S21 LTE، شبكة الجيل الخامس 5G، سعة 256 جيجابايت، لون رمادي فانتوم، فقط بسعر 3549 ريال سعودي شامل الضريبة ومعه هدايا بقيمة 3188 ريال سعودي

عروض جوالات جرير هاتف سامسونج جالكسي S21 LTE، شبكة الجيل الخامس 5G، سعة 256 جيجابايت، لون أرجواني فانتوم، فقط بسعر 3549 ريال سعودي شامل الضريبة ومعه هدايا بقيمة 3188 ريال سعودي

عروض جوالات جرير هاتف سامسونج جالكسي S21 بلس LTE، شبكة الجيل الخامس 5G، سعة 128 جيجابايت، لون أسود فانتوم، فقط بسعر 3999 ريال سعودي شامل الضريبة ومعه هدايا بقيمة 3188 ريال سعودي

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عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي S21 ألترا LTE، شبكة الجيل الخامس 5G، سعة 512 جيجابايت، لون فضي فانتوم، فقط بسعر 5899 ريال سعودي شامل الضريبة ومعه هدايا بقيمة 3364 ريال سعودي

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي S21 ألترا LTE، شبكة الجيل الخامس 5G، سعة 512 جيجابايت، لون أسود فانتوم، فقط بسعر 5899 ريال سعودي شامل الضريبة ومعه هدايا بقيمة 3364 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير للجوالات سامسونج تخفيضات هائلة م هدايا عند الشراء تصل الى 3400 ريال سعودي.. سارع قبل نفاذ العرض أو الكمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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