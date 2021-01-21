فنون - كتب امير التهامي في الخميس 21 يناير 2021 11:05 مساءً - admin 13 دقيقة مضت فيديوهات 76 زيارة
وظهرت صافيناز بالفيديو وهي ترتدي حمالة صدر بنفسجية، وتيشرت شفاف يبرز ملامح جسدها، وعلقت قائلة: “بحب أركب الحمار”، ليرد أحد الأشخاص بالفيديو قائلاً: “طيب أشيلك وأركب الحمار”، لترفد صافيناز وتركب الحمار بنفسها.
يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2021، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.
وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في مصر قد اتهم صافينازبالفسق والفجور بسبب لباسها الخاص بالرقص وحتى قيل إنها هربت من مصر، الا أنها قررت ان تنفي كل هذه الاخبار، وقالت إنها تحترم القانون وقواعد الراقص الشرقي، ودائما ترتدي بدلة الرقص تباعا لهذه القوانين، مرتدية شورت، وما حدث في الفيديو الشهير في الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي، ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر (مايوه)، ولكن أحد رواد الشواطئ هو من فعل ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو .. صافيناز بإطلالة مخلة بالآداب .. لن تصدق ماذا تفعل مع حمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.