شوف عروض بنده الأسبوعية ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70%

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تنزيلات بنده جبن شيدر بيضاء وصل سعرها إلى 10 ريال سعودي.

لبنة هجدو بلغ سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية زبدة غير مملحة فونتا ببور بلغ سعره 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.

زبدة غير مملحة فونتا ببور بلغ سعره 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي. جبنه موزاريلا فرسانا بلغ سعرها إلى 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 41.50 ريال سعودي.

جبنه رومي جرين لاند بلغ سعرها 35 ريال سعودي، بدلاً من سعر 51.95 ريال سعودي.

زيت زيتون لبناني بكر بلغ سعره 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال سعودي.

مرتديلا بقري سادة بالزيتون بالفلفل حلواني أخوان بلغ 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 45.95 ريال سعودي.

صدر حبش مدخن حلواني بلغ سعره 86.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 114.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأخيرة تنزيلات بنده على حلاوة طحينية ماركة الخروف بلغ سعره 5 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية صدور دجاج مدخن حلواني وصل سعره 35 ريال سعودي.

صدور دجاج مدخن حلواني وصل سعره 35 ريال سعودي. خصومات بنده مكسرات صينية مشكلة بلغ سعرها 5 ريال سعودي.

تنزيلات بنده لوز أبيض أنصاف وصل سعره إلى 15 ريال سعودي.

فلفل حار مطحون وصل سعره إلى 20 ريال سعودي.

سماق أحمر مطحون بلغ سعره 20 ريال سعودي.

مكسرات مشكلة عادي وصل سعره إلى 50 ريال سعودي.

لوز أبيض أنصاف بلغ سعره 15 ريال سعودي.

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