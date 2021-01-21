نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 4 أيام خصومات هائلة وتخفيضات ليس لها مثيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نبذة عن عروض العثيم الأسبوعية يوجد سلسلة فروع أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، ولذلك أينما كنت متواجد فيمكنك أن تستفاد بالعروض التي يقدمها العثيم لكم ونحن أتينا اليوم لكي نذكر لكم عروض متجر العثيم التي لا مثيل لها، وإليكم بقراءة هذا المقال للاستفادة من تلك العروض. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم 2021م: تخفيضات العثيم سعر قهوة هالي بلغ 16.50 ريال سعودي، بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية شيبس سفوري حراق بلغ سعره 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 11.25 ريال سعودي.

شيبس سفوري حراق بلغ سعره 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 11.25 ريال سعودي. تنزيلات العثيم بطاطس هالي شرائح بلغ سعرها إلى 5.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 7.75 ريال سعودي.

صدور دجاج لاتينا طرية بلغ سعرها 19.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 24.25 ريال سعودي.

مشروم تان كامل بلغ سعره 9.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 19.50 ريال سعودي.

حليب هالي مكثف محلي بلغ سعره إلى 4.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5.75 ريال سعودي.

أرز جودان بلغ سعره 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 36.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على مياه هالي بلغ سعرها 10.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 14.99 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية أرز فيكتو سيلا بسمتي وصل سعره إلى 51.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 71.25 ريال سعودي.

أرز فيكتو سيلا بسمتي وصل سعره إلى 51.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 71.25 ريال سعودي. خصومات بنده ورق عنب هالي 1000 جم بلغ سعره إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.50 ريال سعودي.

نشا الذرة رياض بلغ سعره 4.50 ريال سعودي.

زيت هالي نباتي 16 لتر وصل سعرها إلى 74.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 82.95 ريال سعودي.

سكر أبو فهد ناعم بلغ سعره 23.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 33.95 ريال سعودي.

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