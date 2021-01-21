شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات من 10 ل 50% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية أقوى خصومات ساكو 2021م يقوم متجر ساكو بتقديم عروضاً على أدوات المنزل حيث أن مواطني المملكة العربية السعودية ينتظرون هذه العروض من أجل الاستفادة منها وتلبية احتياجات المنزل، ولذلك فنحن سوف نقدم لكم في هذا المقال العروض المقدمة من متجر ساكو. عروض ساكو الأسبوعية خصومات متجر ساكو 2021م: تخفيضات ساكو بلغ سعر جهاز تحريك الطعام بشكل آلي ببطارية “220 ملي أمبير” 129 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو سعر ماكينة صناعة الوافل “1000 واط” بلغ 219 ريال سعودي.

ماكينة صنع الحلوى المثلجة بلغ سعرها 197 ريال سعودي.

سعر ماكينة تحضير الفشار وصل سعرها إلى 199.75 ريال سعودي.

النافورة الخاصة بالشوكولاتة وصل سعرها إلى 219 ريال سعودي.

كوب حراري بلغ سعته نصف لتر وصل سعره إلى 78.75 ريال سعودي.

طقم خاص بالعدد اليدوية يحتوي على 170 قطعة بلغ سعره 365 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأخيرة تنزيلات ساكو على صندوق عدة فارغ أبعاده وصل سعره إلى 63.25 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية ساكو فرامة قوتها “400 واط” بلغ سعره 119 ريال سعودي.

ساكو فرامة قوتها “400 واط” بلغ سعره 119 ريال سعودي. سعر الخلاط اليدوي “550 واط” وصل إلى 99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 117 ريال سعودي.

عصارة “500 واط” وصل سعرها إلى 299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 359 ريال سعودي.

محضرة طعام “4 لتر 100 واط” بلغ سعره إلى 399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 499 ريال سعودي.

خلاط بسعة 1.75 لتر وصل سعره إلى 229 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 359 ريال سعودي.

فرامة 450 واط وصل سعرها إلى 149 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 185 ريال سعودي.

فرامة مع وعاء غطاء وصل سعره إلى 119 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 160 ريال سعودي.

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