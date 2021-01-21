نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيض من 20 ل 60 % لمدة 6 أيام عروض يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية يوجد سلسلة فروع للعثيم في أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أنه من أفضل المتاجر الخاصة ببيع المنتجات الغذائية المختلفة وفي هذا المقال سوف نتناول سوياً العروض التي وفرتها أسواق العثيم لمواطني المملكة. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على المنتجات المختلفة: تخفيضات العثيم برسيل جل 3.9 لتر بلغ سعره 110.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 150.00 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم شير مناديل وجه “55 منديل” بلغ سعره 8.95 ريال سعودي، بينما سعر 55 منديل ل3 قطعة وصل سعره إلى 26.95 ريال سعودي.

كونفدنسي دجاج برازيلي وصل سعره إلى 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 43.99 ريال سعودي.

رنجة سمك مدخن سوبر بلغ سعره إلى 36.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال سعودي.

العابد بط مجمد وصل سعره إلى 29.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي.

قلية زيت خليط 700 مل وصل سعره إلى 11.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.45 ريال سعودي.

لاتينا بطاطس بلغ سعره 49.95 ريال سعودي.

هالي أرز أبيض بلغ سعره 7.95 ريال سعودي للكيلو، بينما سعر 5 كيلو وصل إلى 34.95 ريال سعودي.

فيكتو زيت زيتون وصل سعر “250 مللي” إلى 29.95 ريال سعودي، “500 مللي” وصل سعره إلى 49.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأخيرة تنزيلات العثيم على هالي كريمة شوكلاتة بالبندق وصل سعره إلى 25.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية لاتينا بيتزا بلغ سعرها 25.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم فيكتو جبنة بلغ سعرها 29.95 ريال سعودي.

هالي زيت صافي بلغ سعره 44.95 ريال سعودي.

فيكتو وزن وصل سعره إلى 34.95 ريال سعودي.

فيكتو دقيق بلغ سعره 8.25 ريال سعودي.

فيكتو بلاستيك بلغ سعره إلى 12.50 ريال سعودي.

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