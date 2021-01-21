شوف عروض ساكو اليوم ولمدة أسبوع خصومات تصل ل 70% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية على الأدوات المنزلية يوجد الكثير من المتاجر الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية وأدوات المنزل في المملكة العربية السعودية، ولكن متجر ساكو يختلف عن أي متجر آخر لما يقدمه من تخفيضات تصل إلى 50% وفي هذا المقال سوف نتناول معكم أبرز العروض المقدمة من ساكو. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو على الأدوات المنزلية: تخفيضات ساكو بلغ سعر درج لحفظ وتنظيم الأشياء مصنوع من مادة البلاستيك إلى 19.75 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو رف من السلك مكون من 5 طبقات بلغ سعره 505 ريال سعودي.

أقوى عروض السعودية أدراج الأشياء وصل سعره إلى 69.75 ريال سعودي.

صنف صندوق 116 من نوع كوارت ألترا وصل سعره إلى 159.75 ريال سعودي.

لبادات متينة لحماية الأثاث بلغ سعره 24 ريال سعودي.

سلم ألمونيوم وصل سعره 599 ريال سعودي.

سلم معدني قابل للطي بلغ سعره 149 ريال سعودي.

سلم ألمونيوم 5 درجات بلغ سعره 139 ريال سعودي. تخفيضات ساكو السعودية عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية: عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر عصارة الحمضيات 1.5 لتر إلى 90 ريال سعودي بدلاً من سعر 116 ريال سعودي.

خصومات ساكو وصل سعر خلاط 1.5 لتر مع مطحنة إلى 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 359 ريال.

تنزيلات ساكو وصل سعر فرامة 129 واط إلى 75 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال.

بلغ سعر ماكينة تنظيف بالضغط العالي إلى 630 ريال سعودي بدلاً من سعر 825 ريال.

وصل سعر القلاية الهوائية إلى 745 ريال سعودي بدلاً من سعر 349 ريال سعودي.

فرامة 450 واط وصل سعرها إلى 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 185 ريال سعودي.

محضرة طعام 4 لتر وصل سعرها 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.

شواية فحم وصل سعرها إلى 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 749 ريال سعودي.

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