رابط مسابقة الحلم 2021 للفوز بـ3000 دولار يوميًا وأرقام الإشتراك وكيفية الفوز بـ MBC DREAM

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لتابعي مصر فايف كيفية الفوز في مسابقة الحلم 2021، وكيفية الإشتراك في المسابقة التي تحظى بمتابعة الملايين في مصر والسعودية والوطن العربي، نظراً لتقديمها جوائز يومية وجوائز بشكل أسبوعي وأخرى شهرية، والحلم الأكبر والجائزة الكبرى تكون في نهاية العام، والتي تكون هذا العام 2021 250 ألف دولار أمريكي.

مسابقة الحلم 2021 للفوز بـ3000 دولار يوميًا وأرقام الإشتراك

ولا شك أن جميع المشتركين بـ MBC DREAM يتمنون الفوز في مسابقة الحلم، كما أنه من المعلوم أن الحظ هو العامل الأول في الفوز في هذه المسابقة، وذلك كلما تمت الإجابة على مزيد من الأسئلة، والإجابة عن الأسئلة تكون من خلال رسائل نصية من هاتفك الشخصي الذي سجلت به في المسابقة، وتكلفة الرسالة لا تتعدى الخمس ريالات للسعودية أو 5 دراهم للإمارات أو خمس جنيهات لمصر، وفي الصور التالية أرقام الإشتراك وتكلفة الرسالة لكل دولة على حدة.

كما أن مسابقة الحلم 2021 عادت هذا العام بجوائز كبرى، جوائز سنوية وشهرية وأسبوعية ويومية، وذلك على النحو التالي:

الجائزة الكبرى في الحلم هذا العام 250 ألف دولار، أي ربع مليون.

أما الجائزة الشهرية فهي 50 ألف دولار شهري ولأكثر من فائز وليست لفائز واحد.

والجائزة الأسبوعية وفق ما أعلنت عنه قناة MBC فهي 10 آلاف دولار أمريكي.

والجوائز اليومية هي 3000 دولار لعدد من الفائزين.

أما كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم لعام 2021، فعليك أن تلتزم بالخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط الرسمي للمسابقة من هنا.

كتابة إسم هاتفك بشكل صحيح.

ستصلك رسالة نصية تطلب منك الإسم والبلد.

ستأتيك رسالة بأنه تم تفعيل اشتراكك في الحلم ولكن عليك أن تجيب على الأسئلة التي تصلك على هاتفك.

ولا يشترط الإجابة على جميع الأسئلة ولكن يكفيك الإجابة على بعضها فقط.

وهذا فيديو لشرح كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021.