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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 22 يناير 2021 12:09 صباحاً - admin ساعتين مضت فيديوهات 143 زيارة
إعتادت الراقصة سما المصري نشر مقاطع مصورة لها تعتمد الإثارة أحياناً بالتركيز على مؤخرتها وتارة بإستعراض منحنيات جسمها.
وقد نشرت المصري أمس مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس البحر وفوقها Paraillot أزرق شفاف كشف ما تحته، فكشف عن صدرها وفخذيها بشكل واضح وبارز.
سما المصري كانت موجودة في جاكوزي وتحدثت خلال المقطع الذي نال أكثر من 50 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحه، عن نصائح للسيدات للحصول على نظافة البشرة وتنعيمها، وأرفقت الفيديو بتعليق في صفحتها جاء فيه: “هوبا هوبا هووووب.. الفيديو الجديد بتاع كيفية تنعيم الجسم وجلسات الجاكوزي للحريم”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو .. سما المصري في الجاكوزي بـ قميص شفاف يظهر ما تحته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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