تراند الفن: صافيناز .. يهودية هربت من تجارة الجنس في موسكو وهذا دور قطر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 22 يناير 2021 12:09 صباحاً - بين عشية وضحاها، أصبحت الراقصة الأرمينية صافيناز محور الحديث في مصر، بعد ظهورها في إعلان فيلم “القشاش” الذي أنتجته عائلة السبكي. ومنذ ذلك الحين، شاركت الراقصة في كعكة المناسبات وزاحمت راقصات أخريات كن يستحوذن على سوق الحفلات والأفراح.

وعلى الرغم من الشهرة الواسعة لصافيناز في مصر والعالم العربي إلا أن المعلومات المتوفرة عن حياتها الشخصية قليلة، حيث كان الاهتمام منصبا على موهبتها في الرقص، ونجاحها في إزاحة دينا من على عرشها.

نعرض في الموضوع التالي عددا من المعلومات التي تعرفها للمرة الأولى عن صافيناز:

– ولدت في 25 أغسطس 1976، لأسرة يهودية الديانة.

– من أصول روسية، تعلمت الباليه وهي في سن العاشرة، وكانت والدتها ترفض أن تكون راقصة من الأساس.

– حصلت على لقب ملكة جمال أرمينيا، وساعدها هذا اللقب في الحصول على أدوار سينمائية، وخلال تلك الفترة.

– من أكثر المعجبات بالفنانة سعاد حسني، وتمنت أن ترتدي ملابس الرقص وتمتهن هذه المهنة بعد مشاهدتها للسندريلا في فيلم «خلي بالك من زوزو». ولم تكن سعاد حسني وحدها التي جعلت صافيناز تعجب بالرقص الشرقي، ولكن أيضا أنغام العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، الأمر الذي جعلها تعجب بالفن العربي، وتتجه إلى روسيا، حيث عملت راقصة في أحد المطاعم الشرقية هناك.

– في أحد الأيام حضرت والدتها بدون علمها، وشاهدت رقصها في هذا المطعم، وصفعتها على وجهها لأن بذلتها كانت عارية، ولكن بعد محاولات، أقنعتها أن هذه الملابس أساسية لهذا النوع من الفن، ولم تقتنع والدتها إلا بعد أن شاهدت أحد عروضها في مهرجان للرقص الشرقي في روسيا.

– لم تستمر صافيناز في روسيا كثيرا، حيث غادرتها بسبب كثرة العروض التي كانت تعرض عليها لتمثيل مشاهد جنسية هناك. ونصحها مقربون بأن تتجه إلى العراق –أقرب الدول العربية لأرمينيا- وكان عمرها وقتها 22 عاما، واحترفت الرقص هناك، بعدها سافرت لعدة دول عربية، منها قطر.

– ومنذ 4 سنوات تقريبا أتت صافيناز إلى مصر في رحلة بدأتها في الإسكندرية ومنها إلى شرم الشيخ، حيث عملت في عدد من الفنادق والملاهي، ثم استقرت في النهاية في القاهرة لتعمل في ملهى ليلي بمنطقة المهندسين، لتقترب أكثر من الوسط الفني.

– تعرفت صافيناز على عدد من المطربين الشعبيين أمثال سعد الصغير وعبد الباسط حمودة الذي شاركته بالرقص في كليب «عم الناس»، وكذلك محمد عبد المنعم الذي شاركته كليب «وربنا المعبود»، وأثناء ذلك تعاقدت مع بعض الفضائيات مثل قناة «دلع» وقناة «التت».

– تعرفت صافينار بعد ذلك على المخرج إسماعيل فاروق وشاركت معه في فيلم «القشاش»، لتحقق شهرة كبيرة، وبعدها تألقت في العديد من الحفلات والأفراح، وباتت الراقصة الأكثر طلبا في مصر.

– لها شقيقة اسمها هيرمين ويعرف عنها عشقها للإغراء والجرأة، قدمت من أرمينيا لاحتراف الرقص والتمثيل، ولكنها لم تنل حظ صافيناز من الشهرة.