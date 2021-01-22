شوف عروض اكتسرا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70 % على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأخيرة يناير 2021م اكسترا من ضمن المتاجر التي تقوم ببيع الهواتف المحمولة والشاشات بمختلف أنواعها وأحجامها، وبما أن الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يبحثون عن أبرز العروض المقدمة من اكسترا فسوف نقدمها لكم اليوم. عروض اكسترا الأخيرة خصومات اكسترا على الشاشات: تخفيضات اكسترا بلغ سعر شاشة كلاس برو تلفزيون 32 بوصة “عالي الوضوح” إلى 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال.

تنزيلات اكسترا شاشة كلاس برو تلفزيون 42 بوصة “عالي الوضوح” بلغ 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم سامسونج تلفزيون 65 بوصة “فائق الوضوح” بلغ سعره 3649 ريال سعودي بدلاُ من سعر 5999 ريال سعودي.

ال جي تلفزيون 65 بوصة “فائق الوضوح” بلغ سعره 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 40 بوصة “عالي الوضوح” بلغ سعرها 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي.

تي سي ال تلفزيون 75 بوصة “فائق الوضوح” بلغ سعرها 4559 ريال سعودي بدلاً من سعر 5059 ريال سعودي.

شاشة ال جي تلفزيون 65 بوصة “فائق الوضوح” بلغ سعرها 4299 ريال سعودي بدلاً من سعر 6799 ريال سعودي.

شاشة ال جي تلفزيون 65 بوصة “فائق الوضوح” بلغ سعرها 4299 ريال سعودي بدلاً من سعر 6799 ريال سعودي.

سوني تلفزيون 85 بوصة “فائق الوضوح” بلغ سعرها 8999 ريال سعودي بدلاً من سعر 15999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على اللاب توب: عروض اكسترا الأخيرة بلغ سعر آبل ماك برو 2020، 13 بوصة بسعة حجم 256 جيجابايت إلى 6299 ريال سعودي.

بلغ سعر آبل ماك برو 2020، 13 بوصة بسعة حجم 256 جيجابايت إلى 6299 ريال سعودي. عروض اكتسرا الأسبوعية آبل ماك بوك برو 2020، بسعة حجم 512 جيجابايت بلغ سعره 7299 ريال سعودي.

آبل ماك بوك برو تاتش بسعة حجم 512 جيجا بايت بلغ سعره 10199 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال سعودي.

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