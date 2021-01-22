نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم تخفيضات هواتف سامسونج مع هدايا عند الشراء حتي 3400 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم التي تم الإعلان عنها في فروع جرير المختلفة عن التخفيضات علي هواتف سامسونج بالإضافة للعرض الرائع من جرير وهو الهدايا التي يتم تقديمها عند الشراء والتي تصل مبالغها حتي ثلاثة الآف وأربعمائة ريال سعودي ، مكتبة جرير jarir bookstore يعد هذا العرض منه هو الأقوى علي الإطلاق من حيث الهدايا التي يتم تقديمها من جرير ، عروض جرير علي الجوالات من هذه المكتبة التي تعرف منذ سنين كثيرة مضت علي مستوي المملكة العربية السعودية كما أنها معروفة أيضاً بفروعها العديدة داخل الخليج العربي والتي تم تأسيسها منذ عام ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون وتوالت من بعدها النجاحات التي تشهد للمكتبة علي مستوي المملكة العربية السعودية وحتي الخليج .

عروض جرير اليوم علي هواتف سامسونج بفئات مختلفة من الهواتف :-

تخفيضات جرير علي الهاتف الأول من سامسونج جالا كسي S21-LTE والذي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G والسعة التخزينية للهاتف تصل إلي 256GB ولون الهاتف رمادي وسعر الهاتف بالعرض الحالي 3549 ريال سعودي يشمل السعر الضريبة والهدايا المقدمة مع الهاتف بقيمة 3188 ريال سعودي . عروض جرير للجوالات علي الهاتف الثاني وهو هاتف سامسونج واللون الأرجواني ويدعم أيضاً شبكات الجيل الخامس للاتصال 5G وأيضاً فئة S21-LTE وعرض السعر الحالي 3549 ريال سعودي والسعر شامل الضريبة وعرض الهدايا مع الهاتف بقيمة 3188 ريال سعودي . عروض جرير اليوم علي الهاتف سامسونج S21-LTE بلس ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G والسعة التخزينية للهاتف 128GB ولون الهاتف الأسود فانتوم وعرض السعر الحالي للهاتف 3999 ريال سعودي ويشمل السعر الضريبة وتصل الهدايا علي الهاتف بقيمة 3188 ريال سعودي . عروض جوالات جرير علي الهاتف الرابع من سامسونج وهو هاتف جالا كسي بلس S21-LTE ويدعم أيضاً شبكات الجيل الخامس للاتصال 5G والسعة التخزينية للهاتف 128GB ولون الهاتف الفضي والسعر الحالي للهاتف 3999 ريال سعودي يشمل الضريبة ويشمل هدايا بقيمة 3188 ريال سعودي .

عروض جرير علي الجوالات الخاصة بهواتف سامسونج جالا كسي داخل فروعه بالمملكة العربية السعودية :-

العرض الأول علي الهاتف سامسونج جلا كسي S21-LTE ألترا ويدعم الهاتف شبكات الاتصال للجيل الخامس 5G والسعة التخزينية للهاتف 128GB ولون الهاتف الأسود والسعر الحالي للهاتف 5199 ريال سعودي والسعر شامل الضريبة وهدايا مع الهاتف بقيمة 3364 ريال سعودي .

تخفيضات جرير علي الهاتف سامسونج جلا كسي S21-LTE ألترا يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G والسعة التخزينية للهاتف 512GB ولون الهاتف فضي فانتوم والسعر الحالي للهاتف 5899 ريال سعودي والسعر يشمل الضريبة ومع الهاتف هدايا بقيمة 3364 ريال سعودي .

عروض جرير اليوم تأتي من ضمن سلسلة تخفيضات مكتبة جرير jarir bookstore وعروض يتم تقديمها بشكل دوري كما أعتاد جمهور هذا المكان العريق علي أن ينتظر هذه العروض ويبحث عنها كما يقدم المكان عروض كثيرة غير هذه العروض والتي تشمل سلع كثيرة مختلفة ومنها الكثير من تخفيضات جرير الذي لا تكتفي فقط بتخفيض سعره ولكن يشمل هدايا قيمة بمبالغ كبيرة علي السلعة فإذا كنت ترغب في الحصول علي العرض سارع باقتناص الفرصة ولا تتردد حيث العرض الذي يشمل هواتف سامسونج الجديدة التي لا يتعدى أسابيع علي إصداره .