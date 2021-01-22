شوف عروض جرير الأسبوعية خصومات علي الجوال والشاشات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير تسعى إلى تحقيق هدف واحد وهو إرضاء مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أن الهدف تسعى إليه من خلال تقديم عروضاً تصل إلى 50% على المنتجات المقدمة منها وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أقوى عروض مكتبة جرير. عروض مكتبة جرير أقوى عروض جرير على الهواتف: تخفيضات جرير هاتف هواوي بي 10 بلس بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ سعره 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر هاتف اتش تي سي بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 2599 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية هاتف سامسونج جالكسي اس 8 بلس بلغ سعره 2.799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3.009 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 8 بشريحتين “بنفسجي” وصل سعره إلى 2549 ريال سعودي بينما سعره قبل العرض كان 2799 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف ابل ايفون 11 برو بسعة حجم “64 جيجابايت” إلى 2999 ريال سعودي.

بلغ سعر ابل ايفون اكس بسعة حجم “64 جيجابايت” إلى 4269 ريال سعودي.

سعر ابل ايفون 12 ميني بحجم “256 جيجابايت” بلغ 4049 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير أقوى عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي بحجم “256 جيجابايت” إلى 3999 ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف سامسونج جالكسي زد فولد بحجم “256 جيجابايت” بلغ سعره 7999 ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 فاي بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ سعره 2599 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اس 10 بلس بشريحتين بلغ 2299 ريال سعودي.

هاتف ذكي سامسونج جالكسي اس 20 فاي بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ 2599 ريال سعودي.

هاتف هواوي بي 40 بلس بسعة حجم “512 جيجابايت” بلغ 4499 ريال سعودي.

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