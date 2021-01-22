شوف عروض ساكو الأسبوعية خصم من 20 ل 60 % على الأجهزة الكهربائية لمدة 5 أيام

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عمر شويل - جدة عروض ساكو يعتبر من ضمن المتاجر التي تقوم بتقديم عروض على الأدوات الكهربائية المختلفة، حيث أن هذا المتجر يجب أن يذكر اسمه عند البحث عن مكان لبيع الأدوات الكهربائية ويكون مضمون ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال العروض المقدمة من متجر ساكو. عروض ساكو عروض ساكو 2021م: تخفيضات ساكو سعر الخلاط اليدوي “550 واط” بلغ سعره 99 ريال سعودي، بدلاً من سعر 117 ريال سعودي.

خصومات ساكو الأسبوعية بلغ سعر الخلاط بسعة “1.75” إلى 229 ريال سعودي، بدلاً من سعر 395 ريال سعودي.

محضرة طعام 4 لتر بلغ سعرها 399 ريال سعودي.

عصار “500 واط” بلغ سعرها 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 359 ريال سعودي.

فرامة 7.0 لتر بلغ سعرها إلى 109 ريال سعودي بدلاً من سعر 160 ريال سعودي.

فرامة مع وعاء غطاء بلغ سعره 119 ريال سعودي، بدلاً من سعر 160 ريال سعودي.

المكنسة الكهربائية بلغ سعره 89 ريال سعودي. تخفيضات هايبر ساكو عروض ساكو الأسبوعية شاوية الساندويتش وصل سعرها إلى 229 ريال سعودي بدلاً من سعر 295.59 ريال سعودي.

خصومات ساكو شواية بدون دخان هومكس بلغ سعرها 269 ريال سعودي بدلاً من سعر 329.75 ريال سعودي.

تنزيلات ساكو فرن تحميص وصل سعره إلى 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 372.25 ريال سعودي.

فرن تحميص مع موقدين بلغ سعرها 279 ريال سعودي بدلاً من سعر 327.25 ريال سعودي.

شواية قابلة للضبط 3 أنواع وصل سعرها إلى 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 405 ريال سعودي.

وصل سعر الميكرويف الرقمي الفردي إلى 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 329.75.

الفرن الكهربائي بلغ سعره 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 492.75 ريال سعودي.

المايكرويف مع شواية رقمي بلغ سعرها 549 ريال سعودي بدلاً من سعر 689 ريال سعودي. عروض هايبر ساكو

تخفيضات هايبر ساكو

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