نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى وأحدث عروض وتخفيضات مكتبة جرير السعودية الأسبوعية لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض وتخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية، تقدم مكتبة جرير السعودية أقوى العروض على جميع منتجاتِها من شاشات وهواتف ذكية ومستلزمات مكتبية وكتب عربية وكذلك إنجليزية ومستلزمات الكمبيوتر والطباعات ومستلزمات تنمية المهارات العقلية للطفل والتليفزيون الذكي وملحقاته وغيرها، وتصل تلك العروض والتخفيضات على بعض المنتجات كحد أدنى 50٪، وكل ذلك من أجل استحسان ورضى المواطن السعودي.

عروض وتخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية على أحدث الهواتف الذكية

عرض جوال هونر 10 إكس لايت. سعة 128 جيجا بايت أبيض ثلجي بسعر 769 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي

عرض جوال ريلمي 7i سعة 128 جيجا بايت، أخضر أورورا الجيل الرابع 4G بسعر 849 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال

عرض جوال اوبو A93 سعة 128 جيجا بايت magic blue الجيل الرابع 4G بسعر 1099 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي

عرض جوال ريلمي 7 سعة 128 جيجا بايت mirror silver الجيل الرابع 4G بسعر 1199 ريال سعودي بدلاً من 1299 ريال

عرض جوال ريلمي 7 سعة 128 جيجا بايت mist blue الجيل الرابع 4G بسعر 899 بدلاً من 999 ريال سعودي

عرض أوبو A93 سعة 128 جيجا بايت metallic wh white الجيل الرابع 4G بسعر 1099 بدلاً من 1199

عرض جوال سامسونج. جالكسي ايه 21 اس سعة 128 جيجا بايت أبيض أو فضي بسعر 775 بدلاً من 849 ريال سعودي

عرض جوال هواوي Y7A سعة 128 جيجا بايت أسود ميدنايت أو أخضر كراش الجيل الرابع 4G بسعر 699 ريال بدلاً من 796 ريال سعودي

عرض جوال اوبو A53 سعة 128 جيجا بايت fancy blue الجيل الرابع 4G بسعر 799 ريال بدلاً من 849 ريال سعودي.

أحدث عروض جرير الأسبوعية على الساعات الذكية “smart watches”

عرض ساعة هواوي واتش فيت GPS فضي أو أسود اللون هيكل بوليمر فايبر mint بسعر 369 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي

عرض ساعة هواوي GT2 42 ذهبي مصقول GPS Elgant بسعر 799 ريال سعودي 1089

عرض ساعة هونر GPS watch 2 46 magic أسود اللون هيكل ستانليس ستيل بسعر 666 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال

عرض ساعة آبل سوار نايكي سبورت، سوار معصم blue black بسعر 299 ريالاً

عرض ساعة آبل طوق رياضي، سوار معصم cream بسعر 299 ريال سعودي

عرض ساعة سامسونج، جالكسي واتتش أسود منتصف الليل بسعر 979 ريال سعودي

عرض ساعة فيتبيت، سيريج (سوار الياقة البدانية) بسعر 349 ريال سعودي.

والجدير بالذكر أن متجر مكتبة جرير السعودية قد وفرت خدمة التسوق الإلكتروني حتى يتمكن جميع العملاء الإطلاع على أحدث العروض والتخفيضات بشكل سهل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمتجر.