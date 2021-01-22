نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الالكترونية هذا الأسبوع والشاشات الذكية والأجهزة المنزلية الكهربية من 20-26 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الالكترونية هذا الأسبوع، يعتبر سوق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية من أكبر سلاسل التسويق لأن أسواق سوبر ماركت العثيم تعمل في العديد من المجالات المختلفة، حيث تقدم أسواق العثيم عروض العثيم الاسبوعيه للأجهزة المنزلية، و عرض العثيم على الأجهزة الكهربائية وعروض العثيم الالكترونية، و عروض الجوالات في العثيم والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تعد أسواق عبد الله العثيم من أكبر وأهم الشركات في المملكة العربية السعودية. عروض العثيم على الشاشات الذكية عروض العثيم شاشة تليفزيون توشيبا، ال اي دي ديجيتال، مقاس 43 بوصة، فقط بسعر 799 ريال سعودي

عروض العثيم اليوم شاشة تليفزيون ارينو، ال اي دي، شاشة سمارت، مقاس 40 بوصة، فقط بسعر 649 ريال سعودي

عرض العثيم شاشة تليفزيون اور، ال اي دي، شاشة سمارت، مقاس 55 بوصة، فقط بسعر 1199 ريال سعودي

عروض العثيم الاسبوعيه شاشة تليفزيون اور، ال اي دي، مقاس 32 بوصة، فقط بسعر 369 ريال سعودي

عروض العثيم الالكترونية شاشة تليفزيون اور، ال اي دي ديجيتال، مقاس 40 بوصة، فقط بسعر 549 ريال سعودي

عروض العثيم اليوم الاثنين شاشة تليفزيون دورا، ال اي دي، مقاس 43 بوصة، فقط بسعر 699 ريال سعودي عروض العثيم على الهواتف المحمولة عروض الجوالات في العثيم هاتف تكنو KE5J، شبكة الجيل الرابع 4G، سعة 64 جيجابايت، فقط بسعر 405 ريال سعودي

اسعار العثيم و هاتف لافا IRIS 61، شبكة الجيل الرابع 4G، سعة 16 جيجابايت، فقط بسعر 249 ريال سعودي

عروض هايبر العثيم هاتف سامسونج A21S، شبكة الجيل الرابع 4G، سعة 64 جيجابايت، فقط بسعر 715 ريال سعودي

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عرض الاثنين العثيم فرن كليك أون كهربائي، فقط بسعر 235 ريال سعودي

عروض العثيم الاثنين دفاية كولين كهربائية، قوة 3000 وات، فقط بسعر 169 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الالكترونية هذا الأسبوع والشاشات الذكية والأجهزة المنزلية الكهربية من 20-26 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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