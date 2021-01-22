نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده هذا الاسبوع وتخفيض 35% على البقالة والمواد الغذائية.. شاهد تفاصيل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بأقل الأسعار، مجموعة أسواق هايبر بنده بالمملكة يعد من أكثر الأسواق التجارية المتخصصة في توزيع شتى أنواع المنتجات اللازمة لكل بينا بدايةً من الخضروات والفاكهة حتى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتقوم أسواق هايبر بنده بعمل العديد من العروض بشكل أسبوعي وشهري إضافة إلى العديد من الكوبونات المقدمة للعملاء، مثل عروض بنده للجوالات، و تخفيضات هايبر بنده، و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، و عروض الالكترونيات في هايبر بنده، و عروض شاشات هايبر بنده، و عروض بنده اليوم الخميس، و غيرها؛ وهنا سنتعرف على أفضل العروض الأسبوعية من بنده. أقوى عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض بنده اليوم مرتديلا أمريكانا بقري سادة/ بالزيتون/ بالفلفل، وزن 1 كيلو، فقط بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 38.25 ريال سعودي

عروض هايبر بندة جدة حلاوة طحينية سادة الجبل، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي

عروض هايبر بنده جبنة شيدر أحمر/ أبيض كيري جولد، وزن 500 جرام، فقط بسعر 25 ريال سعودي

عروض بنده الدمام جبنة رومي هيلثي فود، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 49.25 ريال سعودي

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع جبنة إيدام/ فريكو دائرية/ إمنتال/ فريكو جودا فريكو هولندية، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 36.95 ريال سعودي عروض بنده اليوم عروض هايبر بنده اليوم كرواسون، عدد 10 حبات بالعلبة، سادة بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي، بالزعتر بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي

تخفيضات هايبر بنده كرواسون، عدد 10 حبات بالعلبة، بالجبنة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي

عروض بنده جده خبز بالشوكولاتة، عدد 10 حبات×25 جرام، فقط بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال سعودي

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