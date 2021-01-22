نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم وعرض اشتري واحدة واحصل على الثانية مجانا على حقائب الظهر لجميع الأعمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، بالنسبة الى jarir bookstore مكتبة جرير يقع المقر الرئيسي لجرير في الرياض المملكة العربية السعودية، ولديها قسمان هما أسواق مكتبات جرير قسم البيع بالتجزئة (بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت) وقسم البيع بالجملة للعلامة التجارية “مكتبة جرير”، تشمل أعمال الشركة اللوازم المدرسية، ولعب الأطفال والوسائل التعليمية، والكتب والمنشورات باللغتين العربية والإنجليزية، والمواد الفنية والحرفية، وملحقات وبرامج الكمبيوتر، وهناك عروض جرير للجوالات والهواتف المحمولة وملحقاتها، عروض جرير على المعدات السمعية والبصرية، وتخفيضات جرير على أدوات التصوير، و عروض شاشات جرير و أجهزة التلفزيون الذكية، و لابتوب جرير و جرير ايباد برو و أجهزة الكمبيوتر وصيانة الادوات الالكترونية. عروض جرير اليوم على الحقائب اشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً خصم جرير ديزني Frozen II، حقيبة صغيرة بعجلات مع ملحقات، مجموعة قيمة 5 في 1، الوان ابيض-ازرق، فقط بسعر 99 ريال سعودي شامل الضريبة اشتر المجموعة وأحصل على الثانية مجاناً

عروض جرير على ديزني Disney Frozen II، حقيبة قيمة ثلاثة في واحد، حقيبة ظهر صغيرة، لون أبيض-أزرق، فقط 99 ريال سعودي شامل الضريبة، قم بشراء هذه المجموعة لتحصل على المجموعة الثانية مجانًا

تخفيضات جرير حقيبة صغيرة بعجلات مع ملحقات، تقدم بسعر 99 ريال سعودي شامل الضريبة لون وردي،L.O.L. Surprise! ،3-in-1 Value Set “Rock The Beat!”، اشتر المجموعة واحصل على الثانية مجاناً عروض مكتبة جرير على الحقائب 1 + 1 مجانا عروض جرير ديزني بي جي ماسكس، حقيبة صغيرة بعجلات مع ملحقات،5-in-1 Value Set “Team PJ Masks: Gekko;Owlette;Catboy”، لون أحمر – أزرق، فقط بسعر 99 ريال سعودي شامل الضريبة اشتر المجموعة واحصل على الثانية مجاناً

خصم جرير جي بي حقيبة ظهر، ألوان أبيض – بني، فقط بسعر 49 ريال سعودي، اشتري حقيبة واحصل على الثانية مجاناً.

عروض جرير اليوم JanSport Superbreak، حقيبة ظهر، أزرق، فقط 129 ريال سعودي شامل الضريبة، اشترِ حقيبة واحصل على الثانية مجانًا

تخفيضات جرير كونفيرز Poly Go،حقيبة ظهر، مناسب لجهاز 15 بوصة،Washed Lilac، فقط بسعر 99 ريال سعودي اشتري حقيبة واحصل على الثانية مجاناً

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير اليوم وعرض اشتري واحدة واحصل على الثانية مجانا على حقائب الظهر لجميع الأعمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.