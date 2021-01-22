شوف العثيم الطازج و العروض الأسبوعية على الخضروات والفواكه وخصم خاص حتى نهاية الاسبوع.. إليك الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعيه، خصومات أسواق عبدالله العثيم التي لا مثيل لها؛ احتلت أسواق عبد الله العثيم المرتبة الأولى في سوق رأس المال (تداول)، و أسواق هايبر العثيم من أقوى 31 شركة من الشركات السعودية المساهمة العامة، في العدد الخاص في نوفمبر بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين في البلاد نشرت مجلة فوربس تقريرًا في العدد سلطت فيه الضوء على أفضل الشركات السعودية وكانت شركة أسواق العثيم بين أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط. العثيم الطازج و العروض الأسبوعية على الخضروات والفواكه عروض العثيم تقدم أسواق العثيم أنقى أنواع التفاح رويال جالا سلة، فقط بسعر 6.25 ريال سعودي

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