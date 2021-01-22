نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حان وقت الشواء.. عروض بنده اليوم الخاصة على المواد الغذائية لأحلى أوقات الشواء والباربيكيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، نقدم لكم مهرجان عروض بنده والذي بدأ من يوم 20 يناير 2021

تأسست شركة هايبر بنده عام 1978 وسرعان ما أصبحت بنده إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، اندمجت أسواق بنده مع شركة العزيزية عام 1994 لتصبح “العزيزية بنده المتحدة”، استحوذت مجموعة صافولا على الشركة لاحقًا في عام 1998، والتي كانت شركة رائدة في بيع المواد الغذائية بالتجزئة وغيرت على الفور نموذج أعمالها. واعتدنا من أسواق و سوبر ماركت بنده على عروض بنده للجوالات، و عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، و عروض الالكترونيات في هايبر بنده، و عروض شاشات هايبر بنده، و عروض بنده اليوم الخميس. تخفيضات بنده و عروض بنده اليوم على جميع أنواع المشاوي فقد حان وقت الشواء عروض هايبر بندة جدة بطاطا حلو مصري، فقط بسعر 9.95 ريال سعودي للصندوق

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