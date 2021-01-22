نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده تصل الى 35 % لهذا الأسبوع على المواد الغذائية تابع معنا تفاصيل الأسعار عبر مجله بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية بأسعار خيالية، لهذا الأسبوع تعد مجموعة أسواق هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية من اكبر واقوي الأسواق التجارية التي تمتلك منتجات منزلية عصرية متطورة من حيث الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأيضا الأدوات المنزلية، وغير ذلك والعديد من المنتجات الغذائية الطازجة و التي لا غنى عنها في أي منزل لذلك تقوم أسواق هايبر بنده بإسعاد عملائها بتقديم العديد من العروض دائما بشكل أسبوعي آو شهري إضافة الى ذلك العديد من الكوبونات المقدمة للعملاء، و هي عروض وتخفيضات بنده على كل من الأجهزة الكهربائية والالكترونيات وأيضا عروض هايبر بنده على الشاشات و الجوالات و عروض بنده اليوم الخميس ممدة لباقي الأيام ابقوا معنا لاخر المقال لنتعرف على كل عروض بنده واقوي التخفيضات عبر مجلة بنده الأتية:

عروض وتخفيضات بنده اليوم

عروض بنده علبة كرواسون تحتوي على 10 حبات بالعلبة، بالجبنه بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعود.

تخفيضات عروض بنده اليوم جدة يقدم عدد 10 قطع من خبز بالشوكولاته، وزن القطعة 25 جرام، فقط بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 16.95 ريال شيكولاته.

تخفيضات و عروض هايبر بنده اليوم علبه كرواسون تحتوي على 10 حبات بالعلبة، ساده بسعر 7.95 ريال سعودي، بدلا من 9.95 ريال سعودي بالزعتر بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 13.95 ريال سعودي.

اقوي تخفيضات بنده لهذا الأسبوع

اقوي عروض هايبر بنده جبنه شيدر احمر /ابيض كيري جولدن وزن 500 جرام، فقط بسعر 25 ريال سعودي.

احصل على ا قوى تخفيضات بنده لهذا الأسبوع جبنه ايدام/ فريكو دائرية/ امنتال/ فريكو جودا هولنديه وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر36.95 ريال سعودي.

احصل على اقوي عروض هايبر بنده بجدة حلاوة طحينية ساده الجبل وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 15 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم مرتديلا أمريكانا بقري ساده /بالزيتون/ والفلفل والقواعد بوزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 25 ريال سعودي بدلا من 38.25 ريال سعودي.

وصلنا الى نهاية مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نواصل المزيد من عروض وتخفيضات بنده وذلك بانتظار باقي المقالات القادمة التي تعرض لكم مجلة عروض بنده.