نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا وخصومات تصل إلى 70٪ على جميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسترا وخصومات تصل حتى 70٪ يعتبر من أهم العروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في الحصول على أحدث أجهزة اللاب توب بخصومات كبيرة حيث يعتبر متجر اكسترا من أهم وأكبر المتاجر المميزة والمهمة في بيع الأجهزة الإلكترونية والجوالات في المملكة العربية السعودية حيث تقدم اكسترا عروض وخصومات مختلفة على جميع الإجهزة الإلكترونية والتي من شأنها تلبية جميع الاحتياجات الشرائية للعملاء.

أقوى عروض وخصومات اكسترا

تقدم اكسترا أقوى العروض والخصومات الأسبوعية على أجهزة اللاب توب والتي يمكن أن تصل حتى 70٪ ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ عروض اكسترا على أجهزة اللاب توب.

عرض لاب توب آبل ماك بوك 13.3 بوصة رام 16 جيجا 512 جيجا بايت بلغ سعره داخل العرض 7799 ريال سعودي.

سعر لاب توب آبل ناك بوك آير 2020 باللون الذهبي 8 جيجا 512 جيجا بايت 13 بوصة داخل العرض بمبلغ 6199 ريال سعودي.

ومن ضمن عروض اكسترا الأسبوعية جهاز اتش بي آومن 15.6 بوصة رام 16 جيجا 512 جيجا بلغ سعر الجهاز داخل العرض 5849 ريال سعودي.

ويأتي ضمن عروض اكسترا لاب توب آبل ماك برو 13 بوصة باللون الرمادي 8 جيجا 512 جيجا بايت بلغ سعره داخل العرض 7299 ريال سعودي.

جهاز لاب توب آبل ماك برو 13 بوصة 8 جيجا 256 جيجا بايت بلغ سعره داخل العرض 6299 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية