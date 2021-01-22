نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على هواتف آبل ايفون الذكية خصومات هائلة بادر بالشراء الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير، وخصومات بداية العام الجديد 2021 علي الهواتف الذكية في السعودية، كما نعلم دائما أن عروض مكتبة جرير تستحق دائما التجربة فبادر بالشراء الآن، عزيزي القارئ اليوم سوف نستعرض أقوي عروض جرير علي أسعار الهواتف الذكية تحديدا هواتف شركة ابل ( ايفون ) فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

خصومات جرير علي Iphone 12 pro Max

ابل ايفون 12 برو ماكس سعة داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 6699 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، ذهبي ( عرض خاص من عروض جرير )

سعة داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 6699 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، ذهبي ( عرض خاص من ) ابل ايفون 12 برو ماكس سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5699 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، ذهبي، أزرق.

سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5699 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، ذهبي، أزرق. ابل ايفون 12 برو ماكس سعة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5199 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، ذهبي، أزرق ( عرض خاص من عروض جرير ).

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خصومات مكتبة جرير على هاتف Iphone 12 Mini

ابل ايفون 12 ميني سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس يسعر 4049 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أحمر، أخضر، أزرق.

سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس يسعر 4049 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أحمر، أخضر، أزرق. ابل ايفون 12 ميني سعة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس يسعر 3549 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أحمر، أخضر، أزرق.

سعة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس يسعر 3549 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أحمر، أخضر، أزرق. Iphone 12 Mini سعة داخلية 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس يسعر 3299 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أحمر، أخضر، أزرق.

خصومات علي هاتف Apple Iphone 12 pro

ابل ايفون 12 برو سعة داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 6199 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، أزرق.

سعة داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 6199 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، أزرق. ابل ايفون 12 برو سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5199 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، أزرق.

سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 5199 ريال سعودي متوفر بلون فضي، جرافيتي، أزرق. ابل ايفون 12 برو سعة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4699 ريال سعودي متوفر بلون فضي، ذهبي، أزرق.

عروض جرير علي هاتف Iphone 12

ابل ايفون 12 سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4549 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أخضر، أزرق.

سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4549 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أخضر، أزرق. ابل ايفون 12 سعة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4049 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أخضر، أزرق، أبيض.

سعة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4049 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أخضر، أزرق، أبيض. ابل ايفون 12 سعة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4049 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أخضر، أزرق، أبيض.

سعة داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 4049 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أخضر، أزرق، أبيض. ابل ايفون 12 سعة داخلية 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الخامس بسعر 3799 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أخضر، أزرق، أبيض.

خصومات عروض جرير على هاتف ابل ايفون 11 برو ماكس

ابل ايفون 11 برو ماكس سعة داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 6899 ريال سعودي متوفر بلون فضي، رمادي، ذهبي، أسود ( عرض خاص من عروض جرير ).

سعة داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 6899 ريال سعودي متوفر بلون فضي، رمادي، ذهبي، أسود ( عرض خاص من ). ابل ايفون 11 برو ماكس سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 5245 ريال سعودي بدلا من 5919 ريال سعودي متوفر بلون أخضر فقط.

سعة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 5245 ريال سعودي بدلا من 5919 ريال سعودي متوفر بلون أخضر فقط. ابل ايفون 11 برو ماكس سعة داخلية 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 5259 ريال سعودي متوفر بلون أخضر فقط.

خصومات مكتبة جرير علي هاتف Iphone 11 pro

ابل ايفون 11 برو سعة داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 5599 ريال سعودي بدلا من 6459 ريال سعودي متوفر بلون فضي، رمادي، ذهبي، أخضر ( عرض خاص من عروض جرير ).

سعة داخلية 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 5599 ريال سعودي بدلا من 6459 ريال سعودي متوفر بلون فضي، رمادي، ذهبي، أخضر ( عرض خاص من ). ابل ايفون 11 برو سعة داخلية 265 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5479 ريال سعودي متوفر بلون ذهبي، أخضر.

سعة داخلية 265 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 4899 ريال سعودي بدلا من 5479 ريال سعودي متوفر بلون ذهبي، أخضر. ابل ايفون 11 برو سعة داخلية 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 4199 ريال سعودي بدلا من 4709 ريال سعودي متوفر بلون ذهبي، أخضر، فضي، رمادي.

عزيزي القارئ لقد استعرضنا اليوم أحدث خصومات عروض جرير في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم تجربة شراء ناجحة أيضا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.