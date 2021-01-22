نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض زين مكالمات لجميع الشبكات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شركة زين للاتصالات تحرص دوما على توفير كل الباقات والعروض المفيدة إلى المستخدمين لهذا يرغبون دوما بمعرفة أجدد عروض زين مكالمات لجميع الشبكات أو أجدد الباقات للإنترنت، حيث تعد شركة زين من الشركات الكبرى في السعودية المقدمة لخدمات اتصال محلية ودولية، كما تقدم خدمات هاتفية متعددة، وتمثل شركة زين ثالث أكبر شركة اتصالات بالمملكة وهذا لأنها تقدم الكثير من العروض والباقات إلى المواطنين بسعر متناسب مع الجميع، كما تعطي العميل أو المستخدم فرصة اختيار العرض الذي يريده.

عروض زين مكالمات لجميع الشبكات

شركة زين السعودية تقدم إلى المستخدمين الكثير من العروض والباقات المحلية المتمثلة في التالي:

عرض مكالمات محلية 20 دقيقة

هذا العرض من زين يعطيك 20 دقيقة لكل شبكات المملكة، وهو من عروض اليوم الواحد، وبسعر 2 ريال سعودي متضمنة الضريبة المضافة، وتستطيع الاشتراك بهذا العرض عبر إرسال (L1) في رسالة نصية على 959، ويمكنك إلغاء تجديد الباقة التلقائي عبر إرسال (CAL1) برسالة نصية على 959، وإذا أردت إلغاء الاشتراك في الباقة أرسل (CL1) برسالة نصية على 959، كما يمكنك معرفة عدد الدقائق المتبقية عبر إرسال (BC) برسالة نصية على 959.

عرض مكالمات محلية 120 دقيقة

هذا العرض من شركة زين يوفر لك 120 دقيقة لكل شبكات المملكة، وصلاحية هذا العرض هو 7 أيام، وتكلفة العرض 30 ريال شاملة الضريبة.

وتستطيع الاشتراك في هذا العرض عبر إرسال (L7) برسالة نصية على 959، كما يمكنك إلغاء التجديد التلقائي عبر إرسال (CAL7) برسالة نصية على 959

وإذا رغبت في إلغاء الاشتراك بالعرض تستطيع فعل هذا عبر إرسال (CL7) برسالة نصية على 959.

وتستطيع معرفة عدد الدقائق المتبقية بإرسال (BC) برسالة نصية على 959.

عرض مكالمات محلية 500 دقيقة

في هذا العرض تعطيك الشركة 120 دقيقة لكل شبكات المملكة لمدة 30 يوم بتكلفة 30 ريال سعودي، ويتم الاشتراك بهذا العرض عبر إرسال ( L30) برسالة نصية على 959، كما يمكنك إلغاء تجديد العرض التلقائي بإرسال (CAL30) برسالة نصية على 959.

وتستطيع إلغاء اشتراكك في العرض بإرسال (CL30) برسالة نصية على 959، كما تستطيع معرفة عدد الدقائق المتبقية بإرسال (BC) برسالة نصية على 959.

كانت تلك عروض زين مكالمات لجميع الشبكات حيث قدمنا 3 أنواع من عروض المكالمات المحلية بسعر بسيط ومتناسب مع جميع المستخدمين في المملكة العربية السعودية، كما تقدم شركة زين عروض مكالمات وباقات إنترنت أخرى تحصل عليها عندما تتابع عروض الشركة.