تردد قناة أبوظبي الرياضية hd 2021 على النايل سات Abu Dhabi Sports

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عمر شويل - جدة تردد قناة أبوظبي الرياضية hd 2021من أشهر القنوات الرياضية على النايل سات، فل يخلو بيت من ضبط تردد Abu Dhabi Sports في مختلف دول الوطن العربي، لاسيما أنها ليست مجردة قناة رياضية عادية بل واحدة ضمن مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الشهيرة في عالم الساحرة المستديرة، والتى تحظى بجماهيرية عاليبًا نظرًا لما تقدمه، فضلاً عن أن تردد قناة أبو ظبي المشفرة على النايل سات لها جماهير بالملايين لمتابعة المباريات المحلية والعالمية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية hd 2021

تعتبر من أقدم قنوات الرياضة في الوطن العربي، ويرغب الكثير متابعتها لاسيما أنها تعرض باللغتين العربية والإنجليزة وتضمن مجموعة من البرامج لأمهر الإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي، من أبرزهم “علي سعيد الكعبي، محمد الشامسي، محمد حسين”، ويمكن ضبط ترددها على النحو الآتي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12226 H 27500 4\3

تردد قناة أبو ظبي المشفرة على النايل سات

كانت قناة أبو ظبي المشفرة تحتاج إلى سداد رسوم شهرية أو سنوية ولكن أصبح يمكن استقبال ترددج قناة أبو ظبي المشفرة على النايل سات من خلال الرموز الآتية:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح الجودة 12467 27500 H 3\2 hd

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية “2 ,3,4”

انطلق تردد قنوات أبوظبي الرياضية على النايل سات في 2008 باحترافية الاستديوهات التحليلية واستطاع أن يجذب الجماهير بتغطية المباريات والتحليل عليها، ويمكن ضبطته من خلال الآتي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ 11804 H 27500 5 \6

تردد قناة Abu Dhabi HD 5

تنطلق من دولة الأمارات لكنها تتميز بعرض مباريات الأمم الأوروبية وكذلك مباريات الكأس الأسباني والإيطالي، ومتابعة للأخبار الرياضية بمختلف أنواعها من سلة وطائرة وقدم، ويمكن ضبط تردد قناة Abu Dhabi HD 5 من خلال الآتي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 12092 V 27500 5\6

بذلك يكون قد تم عرض كل مايخص تردد قناة أبوظبي الرياضية hd 2021على النايل سات Abu Dhabi Sports بمختلف الرموز لمجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية.