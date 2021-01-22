نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية في السعودية حتى 26 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم الأسبوعية في السعودية مستمرة حتى 26 يناير، وبها يوجد تخفيضات وخصومات لا مثيل لها على كافة المنتجات من أغذية، أجهزة منزلية، أدوات المطبخ، مفروشات، منتجات العناية الشخصية، وأيضًا المنظفات، وكل هذه المنتجات تتوافر في عروض العثيم السعودية بأسعار رائعة وخصومات كبرى لا تفوتوها.

عروض العثيم

عروض العثيم الموفرة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 7 جماد ثاني 1442هـ وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 جماد ثاني، وفي العروض الأسبوعية يُمكنكم الحصول على أفضل المنتجات بأرخص الأسعار.

طقم حلل للطبخ ومقلاة Homeaway، مكون من 8 قطع، بسعر خاص فقط 110 ريال سعودي.

طقم حلل للطبخ بأحجام مختلفة ومقلاة Royal ford، مكون من 8 قطع بسعر 115 ريال سعودي.

طقم حلل للطبخ ومقلاة Sweet home، يتميز بجودته العالية ولا يلتصق الطعام به، مكون من 10 قطع، بسعر 149 ريال سعودي.

طقم حلل Casa bonita، مكون من 7 قطع، بسعر 95 ريال سعودي.

قدر ضغط جرانيت للطهي من Al saif، بسعر 115 ريال سعودي.

قدر ضغط جرانيت للطهي من Balckstone، سعة 12 لتر بسعر 125 ريال سعودي، وسعة 15 لتر بسعر 149 ريال سعودي.

مقلاة Royal ford، مقاس 30 سم، بسعر 39.95 ريال سعودي.

مقلاة Backstone، مقاس 24 سم بسعر 24 ريال سعودي، ومقاس 26 سم بسعر 26 ريال سعودي.

طقم عشاء Diva la opal، مكون من 44 قطعة، بسعر 99 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

غلاية Nikai بسعر 35 ريال سعودي.

خلاط Philips ومطحنة بسعر 99 ريال سعودي.

قطاعة خضار Kenwood، بسعر 99 ريال سعودي.

ميكروويف Nikai سعة 20 لتر بسعر 179 ريال سعودي.

فرن كهربائي Clickon بسعر 239 ريال سعودي.

العثيم

بطانية Raschel وزن 6 كجم، بسعر 97.95 ريال سعودي.

طقم لحاف 3 قطع بسعر 59.95 ريال سعودي، و4 قطع بسعر 79.95 ريال سعودي.

بطانية Royal king وزن 6 كجم، مقاس 240×200 سم، بسعر 109.95 ريال سعودي.

بطانية Mor uno، مقاس 220×160 سم، بسعر 64.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم