شوف عروض اكسترا خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا، الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) هي شركة سعودية تعمل في تجارة التجزئة للأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية، تأسست الشركة عام 2003، هي شركة مساهمة مدرجة في سوق رأس المال السعودي في ديسمبر 2018، شركة Extra متخصصة في بيع الإلكترونيات الاستهلاكية بالتجزئة، مثل الهواتف المحمولة والكاميرات ومنتجات العناية الشخصية، يترأس مجلس إدارتها السيد عبد الله عبد اللطيف فزان. عروض اكسترا عروض على أجهزة العناية بالمنزل فوهة شفط لجميع مكانس باناسونيك، خصم 55٪ بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو دفاية سيراميك، 2000 وات، أبيض، خصم 45٪ بسعر 143 ريال سعودي بدلاً من 259 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيليبس كاوية بخار، 2300 وات، أزرق، خصم 45٪ بسعر 116 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو دفاية سيراميك، 2000 وات، ديجيتال، أبيض، خصم 43٪ بسعر 170 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا عروض أسعار أسواق اكسترا علي الاجهزة الكهربائية خلال شهر يناير2021 مكنسة كلاس برو، قوة 2000 وات، سعة 21 لتر، خصم 42٪ بسعر 233 ريال سعودي بدلاً من 398 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلاس برو مكواة بخار، 1800 وات، خزان شفاف 1.6 لتر، خصم 41٪ بسعر 116 ريال سعودي بدلاً من 198 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فيليبس كاوية بخار، 2000 وات، أحمر، خصم 36٪ بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا تسوق الان علي الموقع الالكترونى واستمتع باقوى خصومات اكسترا علي مجموعة متنوعة من السلع لفترة محدودة اغتنم الفرصة كاندي 100 مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية، مناسبة لجميع الاسطح، تيتانيوم / أخضر، خصم 36٪ بسعر 494 ريال سعودي بدلاً من 769 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كاندي 500 مكنسة كهربائية عمودية لاسلكية، مناسبة لجميع الاسطح، أسود/أخضر، خصم 35٪ بسعر 719 ريال سعودي بدلاً من 1099 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كاندي مكنسة كهربائية، 2200 وات، 2.5 لتر، أحمر، خصم 35٪ بسعر 359 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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