نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق التميمى السعودية من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 العروض الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض أسواق التميمي اليوم بأقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم والأسماك مثل نقائق ألماني تخين أو كمبرلاند، ولحم مفروم برازيلي، ولحم بقر برازيلي سريعة الطهي، ولحم بقر برازيلي مكعبات أو بوت روست، وبرجر دجاج بالبقسماط أو أوصال، ودجاج البارميزان للشواء، وصدور دجاج شاورما أو شيش طاووق، وبرجر بقري شاورما لحم أو نقائق لحم بقري، ودجاجة متبلة بالخلطة المكسيكية، ونصف دجاجة متبلة، أفخاذ دجاج بالتتبيلة المربية سيقان بتتبيلة اكليل، وفيليه هامور، وتونا او سمك نسيرة، وسمك كات فش او سمك صافي عمان، وافخاد دجاج اليوم، وسمك عندك وسط، وسمك بوري، وسمك موسي محلي، وفيليه سمك موسي محلي.

عروض أسواق التميمى الاسبوعية

تحتوي عروض التميمي الأسبوعية على تخفيضات رائعة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الدواجن والأجبان مثل دجاج شواية أصناف متنوعة، صدر ديك رومي مدخن، ولحم البيرسولا إيطاليا، وشرائح لحم عجل فارسيلي، وجبن قششوان هنغاري، وجبن تشيدر أبيض أو اصفر، وجبن موزاريلا سابوتو أرجنتينا، وجبن فيتا من حليب النعاج، وجبنة حلوم أو نابلسية سعودية من حليب البقر، وزيت زيتون جيدا الجوف، وقوانص اواكباد دجاج، وافخاد دجاج، ونصف صدر دجاج طري، ودجاج كامل، وفاصوليا خضراء خضروات مشكلة مع ذرة، وبطاطس مقلية عادية او مقطعة رفيعة، وبرجر بقري اومشوي مدخن جامبو، وبرجر لحم بقري ساديا، ودجاج مفروم الكبير، وصدور دجاج طرية، ولحم الفطر.