شوف عروض العثيم هذا الشتاء تفوق الخيال تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، خصومات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت عبد الله العثيم، خصومات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت عبد الله العثيم على تشكيلة كبيرة من الملابس الشتوية الرجالي ذات التصاميم الرائعة والجودات العالمية، تأتيكم بأقل الأسعار وأرقى الموديلات وأفخم مواد التصنيع، بجانب مجموعة كبيرة من المفروشات العالمية التي توفر لك الدفئ طوال موسم الشتاء، تتوفر هذه العروض بخصومات هائلة داخل جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم. عروض العثيم خصومات على الملابس الشتوية الرجالي من هايبر ماركت العثيم بمناسبة موسم الشتاء داخل جميع فروع العثيم الصنف جاكيت رجالي من ماركة فليس، ثمن القطعة الحالي(19.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف جاكيت رجالي من ماركة فليس، ثمن القطعة الحالي(49.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف جاكيت رجالي منوع، ثمن القطعة الحالي(84.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف بنطَالون رياضي رجالي منوع، ثمن القطعة الحالي(24.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات العثيم خصومات على المفروشات من هايبر ماركت عبد الله العثيم بمناسبة حلول موسم الشتاء لعام 2021 وذلك داخل جميع فروع ماركت العثيم الصنف بطانية من ماركة كارليِين، مقاس 220*240 سنتيمتر، ثمن القطعة الحالي(39.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم اقوى تخفيضات العثيم بمناسبة موسم الشتاء 2021 علي كل البطاطين بجميع فروع هايبر ماركت العثيم داخل المملكة العربية السعودية وعلي المتجر الالكترونى. الصنف بطانية من ماركة كوُرل، مقاس 150*200 سنتيمتر، ثمن القطعة الحالي(22) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف بطانية من ماركة كوُرل، مقاس 200*220 سنتيمتر، ثمن القطعة الحالي(32) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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