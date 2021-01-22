شوف خصومات جرير علي الهواتف الذكية اقوى العروض والتخفيضات تصل إلي25 %

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عمر شويل - جدة خصومات جرير داخل المملكة العربية السعودية، تأتيكم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الحديثة والمتطورة، ومنها مجموعة كبيرة من أجهزة الهواتف الذكية من إنتاج شركة نوكيا العالمية، بإصدَارات حديثة وإمكانيات مُطورة، كل ذلك بأسعار خارج المنافسة وخصومات كبيرة، بجانب عدد كبير من الأدوات المدرسية العملية والمتنوعة، من مقالم برسومات وأشكال مبهرة.

خصومات جرير

اقوى الخصومات على هواتف نوكيا سعة 128 جيجابايت من مكتبات جرير بجميع فروع جرير داخل المملكة العربية السعودية.

الصنف هاتف ذكي من ماركة نوكيا 7.2، الشاشة بمقاس 6.3 إنش، اللون أخضر، الجيل الرابع، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية عشرين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية ثلاثية 48 مع ثمانية مع أربعة ميجابيكسل، سعة ذاكرة النظام العشوائية أربعة جيجابايت، ثمن الهاتف الحالي(849) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1149) ريال سعودي، بتخفيض(300) ريال سعودي، وبخصم 26٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض جرير

اقوى عروض جرير علي الهواتف الذكية في بداية العام الجديد 2021 تنزيلات حقيقية ليس لها مثيل بجميع انحاء المملكة العربية السعودية.

الصنف هاتف ذكي من ماركة نوكيا 7.2، الشاشة بمقاس 6.3 إنش، اللون فحمي، الجيل الرابع، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، دقة الكاميرا الأمامية عشرين ميجابيكسل، دقة الكاميرا الخلفية ثلاثية 48 مع ثمانية مع أربعة ميجابيكسل، سعة ذاكرة النظام العشوائية أربعة جيجابايت، ثمن الهاتف الحالي(849) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1149) ريال سعودي، بتخفيض ثلاثمائة ريال سعودي، وبخصم 26٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات جرير

احدث الخصومات على الأدوات المدرسية من مكتبات جرير بمناسبة النصف الثانى من العام الدراسى 2021 بجميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة.