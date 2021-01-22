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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية الرياض وحائل والخرج من 20 يناير حتى 26 يناير 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تشمل عروض اسواق لولو اليوم اقوي الخصومات علي جميع منتجاتها الاسبوعية والتي تتكون من جميع انواع الفواكهة والخضروات مثل متنجا دائري كيني،وتفاح احمر بولندي،وعنب احمر لبناني،وفلفل اخضر سعودي،ويتوفر ايضا جميع انواع المنظفات وادوات العناية بالشعر والبشرة مثل فاين مناديل كلاسيك للوجه،وبرسيل جل منظف برائحة العود،وفيري سائل غسيل الاطباق الاصلي،ونيفيا لوشن الجسم،ودوف كريم الجمال،ويوجد ايضا اسماك مثل سمك سي بريم مزارع،وروبيان مزارع طازج،وسمك هامور سمان شعوري،ويتوفر غير ذلك من المنتجات الاخري في اسواق لولو الاسبوعية.
عروض لولو السعودية
تحتوي عروض لولو الرياض علي خصومات رائعه علي جميع منتجاتها الاسبوعية والتي تتكون من مكعبات لحم بقري،ولحم خروف روماني مقطع،وزيتون اسود اسباني،ورضوي قطع دجاج طازجه،ووفرة صدر دجاج مدخن،والصافي زبادي طازج،وبوك كريمة طبخ،وبوك جبنة موزاريلا مبشورة،وروبيان كاداي،ودجاج الزبدة بدون عظم،وكاري لحم غنم،وكاري سمك،وتشوكا لحم بقري،كيكة موس الشوكولاته وسط،وسلمون بالخضار،ونقائق الخضار،وتمر عجوة المدينة،وفول سوداني محمص،ولوز ذهبي امريكي،الكبير ناجتس،ولاهب وستون بطاطس مقلية،وساديا دجاج كامل،والعملاق الاخضر بازلاء،ولولو زيت دوار الشمس.
- ابو كاس ارز بسمتي ابيض 29.95 ريال.
- تايد مسحوق غسيل 16.95 ريال.
- شمس زيت دوار الشمس 19.95 ريال.
- جبنة رومي قديمة 28.95 ريال.
- سمك سي بريم مزارع 34.90 ريال.
- سمك هامور سمان 43.90 ريال.
- عنب احمر نباتي 6.95 ريال.
- فلفل اخضر سعودي 2.54 ريال.
- كيس بصل سعودي 3.50 ريال.
- الصافي زبادي طازج 9.50 ريال.
- بوك جبنة موزاريلا 24.95 ريال.
- وفرة صدور دجاج مدخن 23.95 ريال.
- مكعبات لحم بقري 19.95 ريال.
- بوك كريمة طبخ 18.50 ريال.
- زيتون اسود اسباني 9.95 ريال.
- لحم خروف روماني مقطع بالعظم 43.90 ريال.
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