شوف منيو وأسعار مطعم غدوة وعشوة

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عمر شويل - جدة منيو وأسعار مطعم غدوة وعشوة في الرياض، يعد مطعم غدوة وعشوة من أهم المطاعم الكويتية التي توجد في المملكة العربية السعودية خاصةً في مدينة الرياض، هذا المطعم يسمح به فيه بأن يكون الأطفال موجودين به، ويناسب هذا المطعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويوجد في هذا المطعم جلسات للدور الأرضي للأفراد والعائلات، يوجد دور علوي للعوائل، يعتبر ديكور المطعم رائع، ويوجد بالمطعم مصعد، أوقات العمل في هذا المطعم من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءًا.

فروع مطعم غدوة وعشوة

يوجد لمطعم غدوة وعشوة عدة فروع في مدينة الرياض ومنها ما يلي:

فرع مخرج 9

يوجد هذا الفرع لمطعم غدوة وعشوة في طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز في منطقة غرناطة (الشهداء)، ويعتبر هذا هو الفرع الرئيسي ويوجد له عدة جلسات للأفراد والعوائل مع بارتيشن وخصوصية تامة وبدون موسيقى، يمكن التواصل على هذا الرقم 0557863552.

فرع المعذر بلازا

يوجد هذا الفرع في منطقة اكسبريس طريق التخصصي.

فرع العقيق سكوير

يوجد هذا الفرع في منطقة اكسبريس، يمكن التواصل مع هذا الفرع على الرقم

0555798374.

منيو مطعم غدوة وعشوة

تحتوي قائمة الطعام في مطعم غدوة وعشوة على أصناف عديدة منها ما يلي:

ركن السلطات والشوربة

سعر شوربة العدس الأحمر المطبوخ مع البهارات هو 18 ريال سعودي.

سعر سلطة الشمندر هو 29 ريال سعودي.

سعر تبولة الكينوا هو 28 ريال سعودي.

سعر سلطة كنافة جبن الماعز هو 19 ريال سعودي.

سعر سلطة الحلوم هو 31 ريال سعودي.

ركن الأطباق الرئيسية