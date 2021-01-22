نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية تخفيضات Panda لشهر يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية تقدم تخفيضات خاصة جدًا في شهر يناير على المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية لديها، حيث تهتم بندة دائمًا بالمنافسة مع سائر متاجر السعودية الشهيرة، والعروض نجددها لكم بإستمرار وفقًا لأحدث العروض المتاحة في السعودية.

عروض بنده السعودية الاسبوعية وتخفيضات Panda لشهر يناير 2021

نعرض لكم عروض بنده المتنوعة داخل هايبر بنده، ومتاح حاليًا عروض خاصة لمدة 3 أيام تنتهي في 23 يناير 2021، كما يوجد عروض أسبوعية على اللحوم، والدواجن، وأغذية الإفطار، ومختلف المواد الغذائية الأخرى.

عروض بنده السعودية حتى 23 يناير

عرض 1+1 على عبوة الشامبو حجم 400 مللي، اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانًا.

عبوة كريمة الخفق أو الطبخ من نادك، حجم 1 لتر بسعر 14.95 ريال سعودي.

عبوة زبادي طازج نادك، حجم 1 كبلو بسعر 4.95 ريال سعودي.

تليفزيون دورا سمارت 65 بوصة ال اي دي، بسعر 1899 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الاسبوعية حتى 26 يناير

كيلو لحم مفروم بقري برازيلي، بسعر 24.95 ريال سعودي.

كيلو لحم روستو بقري برازيلي، بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو كفتة بقري برازيلي، بسعر 27.95 ريال سعودي.

كيلو برجر بقري برازيلي، بسعر 28.95 ريال سعودي.

كيلو فخذ خروف أسترالي بالعظم، بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو فخذ خروف أسترالي بدون عظم، بسعر 44.95 ريال سعودي.

علبة أرجل دجاج الوطنية، حجم 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي.

كيس دجاجة كاملة اليوم، حجم 800 جرام بسعر 14.50 ريال سعودي.

كيلو جمبري مطبوخ بحري، حجم 50/60 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري منظف، حجم 40/31 جرام بسعر 62.95 ريال سعودي.

علبة خبز كيزر بالحبوب أو السمسم، عدد 3×65 جرام، بسعر 2.95 ريال سعودي.

علبة دونات بالشيكولاتة أو الفراولة، عدد 4، بسعر 7.95 ريال سعودي.

علبة خبز صغير، عدد 3×30 جرام، بسعر 3.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.

كيلو بسكويت مصري مدور، بسعر 18.95 بدلًا من 22.75 ريال سعودي.

علبة كوكيز ، عدد 5 حبات × 60 جرام، بسعر 6.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

قدمنا لكم اليوم عروض بنده السعودية الاسبوعية على المنتجات الغذائية من لحوم ودواجن، ومنتجات ألبان، حيث تجدون في بنده عروض خاصة مستمرة حتى يوم 23 يناير 2021، وكذلك عروض حتى يوم 26 يناير 2021، وسنوافيكم بجديد عروض بنده السعوية فور تواجدها، فتابعونا لمعرفة كل ماهو جديد من عروض السعودية.