شوف عروض جرير على الجوالات واللابتوب 2021 وأقوي عروض السعودية اليوم

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وفرت جرير كمبيوتر صغير الحجم (لابتوب) هواوي Mate Book 14 فقط بسعر 2999 ريالاً سعودياً ووفّر 300 ريال + هدية بقيمة 169 ريالاً سعودياً. تقدم مكتبة جرير حواسيب صغيرة (لابتوب) ثماني النواة بسعر 10999 ريال سعودي ترايدنت اكس بلس ام اس اي.

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تقدم مكتبة جرير حاسب MSI InfiniteX ثماني النواة، فقط بسعر 15999 ريال سعودي.

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