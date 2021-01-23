شوف أضخم العروض الأسبوعية من jarir bookstore مكتبة جرير على الساعات الذكية وأجهزة المنزل الذكي الالكترونية

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عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير وملحقاتها، اليكم اضخم العروض الأسبوعية من jarir bookstore مكتبة جرير؛ هدف شركة مكتبة جرير هو الانخراط في تجارة الجملة والتجزئة للأدوات المكتبية والمدرسية، والألعاب غير النارية، والأدوات التعليمية، والأثاث المكتبي، والأجهزة والأدوات الهندسية، وأجهزة وبرامج الكمبيوتر، وكذلك شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي في تشييد المباني بالمقر والاستثمار في الشركة بالبيع والتأجير، يقع المقر الرئيسي لشركة مكتبات جرير في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما أن لديها فروع في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وأبو ظبي. تتميز jarir bookstore مكتبة جرير بالعديد من عروض جرير للجوالات، و التقسيط من جرير، و تخفيضات جرير عروض لاب توب جرير والالكترونيات وغيرها. عروض جرير اليوم على الأجهزة الذكية المختلفة عروض جرير اليوم ساعة هواوي من جرير، ساعة يد جي بي اس، لون فضي، حافظة ألياف بوليمر، بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي، توفير 30 ريال.

تخفيضات جرير سلسلة ساعات Apple Jarir Bookstore 44 6 GPS، زرقاء اللون، علبة رمادي فلكي، ذهبي، بسعر 1969 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير Apple من مكتبة جرير، سلسلة ساعات 40 6 GPS، لون أزرق، هيكل، بسعر 1849 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات تقدم جرير ساعة آبل SE 44 GPS (لون رمادي فلكي) بسعر 1419 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير خصم هواوي جرير، ساعة جي بي اس GT 2 42، ميدالية ذهبية، شكل انيق، فقط بسعر799 ريال سعودي بخصم 27٪. تخفيضات جرير على لوازم وملحقات الهواتف الذكية والالكترونيات عروض جرير على الجوالات تقدم جرير الآن Huawei، 42 2 watch GT، GPS، Classic، فقط بسعر 829 ريال سعودي بدلاً من 929 ريال سعودي، وفر 100 ريال سعودي.

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عروض جرير اليوم تقدم مكتبة جرير أمازون مكبرات صوت ذكية 4Th Echo Dot Gen، فقط بسعر 349 ريال سعودي.

التقسيط من جرير سماعات بوز من جرير، مكبرات صوت منزلية، 500 مكبر صوت، صب ووفر، السعر فقط 2129 ريال.

تخفيضات جرير الشاشة المراقبة الصحية المقدمة من هواوي جرير باللون الأبيض، تبلغ سعرها 409 ريال سعودي.

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