شوف خصومات ساكو علي جميع المنتجات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة خصومات ساكو، اقوى الخصومات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت ساكو، خصومات ساكو هى الافضل داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت ساكو متوفرة على مجموعة رائعة من أجهزة الهواتف الذكية من إنتاج شركة أبل أيفون العالمية، تأتيكم بإصدارات متنوعة ومنها، إصدار هاتف أيفون 12 برو ماكس، وهاتف آيفون بإصدار رقم 12، كل ذلك متوفر بأقل الأسعار وأحدث التقنيات وأرقى الموديلات، هذه العروض متوفرة حاليًا بجميع فروع هايبر ماركت ساكو.

خصومات ساكو

خصومات على هواتف أيفون 12 برو من هايبر ماركت ساكو

الصنف هاتف ذكي من ماركة آيفون12 برو ماكس، سعة الذاكرة الداخلية 128جيجابايت، اللون ذهبي، ثمن الهاتف الحالي(5199)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف هاتف ذكي من ماركة آيفون12 برو ماكس، سعة الذاكرة الداخلية 256جيجابايت، اللون ذهبي، ثمن الهاتف الحالي(5699)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو

تخفيضات ساكو علي الهواتف المحمولة في شهر يناير لن تتكرر

الصنف هاتف ذكي من ماركة آيفون12 برو ماكس، سعة الذاكرة الداخلية 256جيجابايت، اللون جرافيت، ثمن الهاتف الحالي(5699)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض ساكو

خصومات على هواتف أيفون 12 من هايبر ماركت ساكو من اقوى الخصومات في المملكة العربية السعوديةعلي الاطلاق