نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية الموفرة حتى 26 يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الموفرة لهذا الأسبوع تستمر حتى يوم 26 يناير 2021، بالإضافة إلى عروض خاصة تُقدمها بنده السعودية لفترة محدودة، ويوجد بها منتجات متنوعة بخصومات حتى نصف الثمن، وبأسعار مغرية للغاية لفترة محدودة فقط في بنده.

عروض بنده السعودية

خصومات وتخفيضات لا مثيل لها في عروض بنده السعودية، حيث يوجد عرض خاص لمدة 4 أيام على شاشة Impex Gloria smart TV LED في هايبر بنده حجم 50 بوصة، بسعر 899 ريال سعودي، بالإضافة إلى خدمة توصيل الشاشة مجانًا، والمزيد من العروض التي سنقدمها لكم بالتفصيل فيما يلي

بنده السعودية

تمتعوا بأقوى التخفيضات وخصومات حتى 50% لفترة محدودة على المفروشات وتعرفوا معنا على ابرز العروض في النقاط القادمة.

عرض سجادة مقاس 110×165 سم، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

عرض بطانية Flannel، متوافرة بألوان عديدة، مقاس 150×200 سم بسعر 49.95 ريال سعودي بدلًا من 89.95 ريال سعودي، ومقاس 200×220 سم بسعر 59.95 ريال سعودي بدلًا من 99.95 ريال سعودي.

طقم لحاف Singlow King، مكون من 8 قطع، بتصميمات مميزة وأنيقة، فقط بسعر 209.95 ريال سعودي بدلًا من 349.95 ريال سعودي.

طقم ملاية سرير King،مكون من 3 قطع، مقاس الملاية 230×250 سم، بسعر خاص فقط 29.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

عروض بنده وهايبر بنده

إليكم أقوى عروض بنده السعودية الموفرة بأرخص الأسعار حتى 13 جمادي الثاني 1442هـ.

عرض 1+1 عبوة مناديل uno للوجه، بسعر 29.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 عبوة رول ورق مطبخ، بسعر 18.75 ريال سعودي.

حليب مجفف كامل الدسم من المراعي، عبوة حجم 1800 جرام بسعر 40.95 ريال سعودي بدلًا من 65.95 ريال سعودي، وعند شراؤك لعبوة أخرى تحصل على كلاهما بسعر 67.95 ريال سعودي بدلًا من 131.90 ريال سعودي.

أرز بسمتي باب الهند بنجابي وزن 10 كجم، بسعر 64.95 ريال سعودي بدلًا من 99.75 ريال سعودي.

عرض 1+1 على منتجات بانتين سواء كان شامبو حجم 400 مل، بديل الزيت حجم 350 مل، بلسم حجم 360 مل، بلسم وماسك حجم 200 مل، وذلك بسعر 20.95 ريال سعودي بدلًا من 43.90 ريال سعودي.

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