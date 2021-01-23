شوف خصومات بندة علي جميع المنتجات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة خصومات بندة داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده، خصومات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده تتوفر على تشكيلة منوعة من المكسرات الصحية واللذيذة ومنها، الذرة المحمصة والمملحة والمكسرات الصينية المشكلة وأنصاف اللوز الأبيض، وغيرها العديد من الاصناف، كما تأتيكم بخصومات كبيرة على تشكيلة منوعة من البهارات الشهية ومنها، الفلفل الحار والسماق الأحمر، توفرها لكم أسواق هايبر ماركت بنده بأحجام متنوعة وأسعار خارج نطاق المنافسة بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية .

خصومات بندة

خصومات بندة على تشكيلة منوعة من المكسرات داخل الهايبر ماركت بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية.

الصنف ذرة مملحة ومُحمصة، وزن العبوة 250 جرام، ثمن العبوة الحالي خمسة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف مكسرات صينية مشكلة، وزن العبوة 250 جرام، ثمن العبوة الحالي خمسة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة.

عروض بندة

اقوى وافضل عروض بندة انتقيناها خصيصا لكم بعناية بين كل العروض داخل المملكة العربية السعودية

الصنف لوز أبْيض أنصاف، وزن العبوة 250 جرام، ثمن العبوة الحالي خمسة عشر ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف مكسرات مشكلة عادي، وزن العبوة واحد كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي خمسين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة.

تخفيضات بندة

احدث تخفيضات بندة واقوى الخصومات على تشكيلة منوعة من البهارات من هايبر ماركت بنده بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية.