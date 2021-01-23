شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% خصومات 2021 ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأخيرة خصومات من هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية تستمر لمدة أربعة أيام فقط، حيث تقدم لكم أسواق هايبر ماركت بنده وجميع فروعها عدد لا نهائي من العروض ذات الخصومات الضخمة والتخفيضات الكبيرة على عدد من المنتجات الغذائية المتنوعة، منها ما هو مجمد مثل الدجاج من إنتاج كبرى الشركات ومنها شركة ساديا، ومنها ما هو معلب مثل لحم ألتونه اللذيذ. عروض بنده الأخيرة أقوى خصومات بنده على الدجاج من هايبر ماركت بنده تخفيضات بنده الصنف صدور دجاج طرية من إنتاج بنده، ثمن الكيلو جرام الحالي(16.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، العرض لمدة أربعة أيام فقط.

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تنزيلات بنده الصنف دجاج من إنتاج شركة ساديا، عرض عدد عشرة من الدجاج، وزن الدجاجة الواحدة(800)جرام، ثمن العرض الحالي(114.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، العرض لمدة أربعة أيام فقط.

الصنف أنصاف صدور دجاج من إنتاج شركة ساديا، وزن العبوة أَثنين ونصف كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(32.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، العرض لمدة أربعة أيام فقط. تخفيضات بنده الأسبوعية أقوى تنزيلات بنده على ألتونه من هايبر ماركت بنده: عروض بنده الأسبوعية الصنف لحم تونه خفيف بالزيت النباتي من إنتاج شركة ألوها، وزن العبوة الواحدة(185)جرام، عرض ثلاث عبوات، ثمن العرض الحالي(10.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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