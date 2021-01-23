نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جرير عروض مكتبة جرير وأسعار أيفون ١٢ من مكتبة جرير ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مكتبة جرير مجموعة من العروض على هاتف أيفون ١٢ و ١٢ برو بمختلف أنواعه وأحجامه وبأسعار تنافسية لا تقبل المنافسة، كما تتيح إمكانية التسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي لمكتبة جرير، كما أن الشركة تقدم الأسعار شاملة ضريبة المبيعات، فدائماً ما تسعى مجموعة شركات مكتبة جرير السعودية إلى تقديم أفضل الأسعار وأجود الأنواع لكي تنال رضاء عملائها من خلال تقديم الخدمات المتميزة في مختلف المجالات المتنوعة ومنها مجال الهواتف الذكية والجوالات، والتي تعمل على توفير مجموعة كبيرة من أشهر الماركات العالمية من خلال فروعها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية.

أسعار أيفون 12 ميني من عروض مكتبة جرير:

هاتف أيفون 12 ميني سعة 128 جيجا بايت متوفر بألوان ” الأسود، الأحمر، الأخضر، الأزرق، الأبيض” يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بسعر 3,549 ريال سعودي شامل الضريبة.

هاتف أيفون 12 ميني سعة 256 جيجا متوفر بألوان” الأحمر، الأزرق، الأسود، الأبيض، الأخضر” يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بسعر 4049 ريال سعودي شامل الضريبة.

هاتف أبل أيفون 12 سعة 64 جيجا بايت متوفر بألوان متعددة وهي”الأسود، الأحمر، الأزرق، الأبيض، الأخضر” يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بسعر 3,299 ريال سعودي شامل الضريبة.

أسعار هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس من جرير:

نقدم لكم أسعار أيفون 12 برو وبرو ماكس فهذه النوعيات من الهواتف بالإضافة إلى هاتف أيفون XR في جرير كثيراً ما يبحث عنها الكثيرين نقدمها لكم كما يلي:

هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت متوفر بألوان متعددة وهي” الذهبي، الأسود جرافيتي، أزرق فاتح، واللون الفضي” يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بسعر 5,199 ريال سعودي شامل الضريبة.

هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت متوفر بألوان متعددة وهي” الذهبي، الرصاصي، الفضي، والأزرق الفاتح” يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بسعر 5,699 ريال سعودي شامل الضريبة.

هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت متوفر بألوان متعددة وهي” الذهبي، رصاصي، واللون الفضي” يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بسعر 6,699 ريال سعودي شامل الضريبة.

هاتف أبل أيفون 12 برو سعة 512 جيجا بايت متوفر بألوان متعددة وهي” الذهبي، الأزرق، والفضي” يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بسعر 4,699 ريال سعودي شامل الضريبة.

هاتف أبل أيفون 12 برو سعة 512 جيجا بايت متوفر بألوان متعددة وهي” الرصاصي، الفضي، والأزرق” يدعم الجيل الخامس 5G، بسعر 6,199 ريال سعودي شاملة الضريبة.

هاتف أبل أيفون 12 برو سعة 128 جيجا بايت متوفر بألوان متعددة وهي”الأبيض، الأزرق، الأخضر، الأسود، الأحمر” يدعم الجيل الخامس 5G، بسعر 4,049 ريال سعودي شاملة الضريبة.

هاتف أبل أيفون 12 سعة 256 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس 5G متوفر بألوان متعددة هي” الأزرق، الأسود، الأبيض، الأخضر”، بسعر 4,549 ريال سعودي شاملة الضريبة.

هاتف أبل أيفون 12 سعة 64 جيجا بايت، يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بألوان متعددة هي” الأسود، الأحمر، الأزرق، الأخضر، والذهبي”، بسعر 3,799 ريال سعودي شاملة الضريبة.